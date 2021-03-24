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Рудьковський розповів, як "Слуга народу" Семінський вніс до декларації вкрадене

24 березня, 15:26

Ірина Ненько Ірина Ненько

Йдеться про ресурси, отримані Семінським в результаті недобросовісної роботи в компанії "Нафтогазвидобування"

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський вніс частину активів, придбаних за незаконно отримані кошти, в податкову декларацію.

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Про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Йдеться про ресурси, отримані Семінським у результаті недобросовісної роботи і фінансових порушень, скоєних ним у період роботи в компанії "Нафтогазвидобування", що частково належала родині Рудьковського.

"І є десятки свідків, співробітників компанії, які підтвердять мої слова – що в той період із 2008 по 2012 рік він переводив у готівку щомісяця понад 10 млн доларів – більше ніж 100 кг доларів – через різні компанії, для себе і Шуфрича. У цей період куплені літаки, яхти Шуфрича – три літаки і три яхти, вся нерухомість, яку побудував Семінський, офісні центри і т.п., і кешем забиті банківські комірки. Це все було зроблено шляхом розкрадання, несплати податків компанією Нафтогазвидобування", – заявив ексміністр.

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"Семінський взагалі пішов далі, він, напевно, не читав кримінальний кодекс – частину вкраденого він навіть відбив у податковій декларації", – резюмував Рудьковський.

За словами Рудьковського, Семінський і Шуфрич домовилися про самовільний перерозподіл часток і доходів компанії, про що йому повідомив нинішній депутат від "Слуги народу". "Я думаю, ви теж чули записи, де він наполягав і сказав, що "я прийняв рішення і буду забирати собі 20%". Він забирав більше, думаю, близько 30% доходів компанії" , – розповів Рудьковський.

За повідомленнями ЗМІ, Олег Семінський, який обвинувачує ексміністра транспорту Миколу Рудьковського у своєму викраденні, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол. Йдеться про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій Семінський колись працював директором.

За даними джерел Цензор.НЕТ в ОП, нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський на цей момент користується повною підтримкою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, а саму справу просили поставити на контроль з Офісу президента.

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Рудьковський семинский Нафтогазвидобування
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