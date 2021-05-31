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"Роттердам+" для вугілля, як і "Амстердам+" для газу, приймалася відповідно до рекомендацій МВФ, – ЗМІ

31 травня, 18:25

Ірина Ненько Ірина Ненько

Формульне ціноутворення змінило адміністративне встановлення цін чиновниками Міненерго

Формульне ціноутворення на енергетичне вугілля, як згодом і на природний газ, приймалися в Україні відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться у статті видання "РБК-Україна", інформує "Znaj.ua".

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"Західні партнери і кредитори України, в першу чергу МВФ, якраз і вимагають відмови від ручного механізму ціноутворення в енергетиці і переходу до використання формул", – пишуть журналісти.

У статті йдеться, що формула "Роттердам+" прийшла на зміну адміністративному встановленню цін на вугілля чиновниками Міненерго, яке було неефективним і місцями корупційним.

Загалом формула "Роттердам+" дозволила поліпшити фінансовий стан державних шахт і заощадити на виплатах державних дотацій.

"Навіть за три роки, поки діяла формула "Роттердам" ситуацію в українській енергетиці вдалося значно поліпшити, заощадивши при цьому бюджетні кошти. Але, звичайно, такий стан речей порушив звичні і зручні багатьом гравцям ринку корупційні практики, тому і атаки на "Роттердам+" тривають досі", – зазначають автори статті.

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Нагадаємо, 20 травня САП вже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

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Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора та Вищим антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більш ніж 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, у процесі розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.

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