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Зростання зарплат членів НКРЕКП на 50% оплатять споживачі житлово-комунальних послуг, – нардеп

21 червня 2021 18:33

Ірина Ненько Ірина Ненько

Ці кошти закладені в платіжки і оплачуються кожним споживачем, пояснив Олексій Кучеренко

Збільшення фонду заробітної плати на 47% з липня 2021 року буде профінансовано за рахунок усіх споживачів комунальних послуг.

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Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, повідомляє "Politeka".

"Ще раз поясню, що ніхто себе не тішить ілюзіями: утримання нелегітимного НКРЕКП лежить на плечах всіх без винятку споживачів комунальних послуг. Кожен водоканал, облгаз, обленерго платить в бюджет спеціальні внески, з яких живиться НКРЕКП. Ці кошти закладені в платіжки і оплачуються кожним споживачем", - зазначив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що рішення збільшили фонд заробітної плати на ІІІ квартал 2021 року на 47% буде прийнято на засіданні 23 червня.

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"На наступну середу планують переглянути кошторис і ставку зарплати. Там передбачено підвищення зарплат на 47%, у порівнянні з минулим роком. Їх не бентежить ревізія Рахункової палати, кримінальна справа за фактом незаконної виплати премій. І ніхто комісії не указ – бо вони бач "незалежний" орган", – зазначив нардеп.

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Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла у 2 рази – у середньому до 2,1 млн грн.

Крім зростання зарплат, НКРЕКУ практикує преміювання членів комісії до 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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