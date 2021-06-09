Зростання цін в Україні прискорилося. Що відбувається з інфляцією?

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, а на м'ясо і м'ясопродукти на 1,8-1,0%

Як змінилася інфляція в Україні в травні 2021 року. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

У травні 2021 року прискорилося зростання споживчих цін в Україні. З 0,7% в квітні, інфляція зросла в травні до 1,3%.

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Як повідомляє Державна служба статистики, базова інфляція залишилася на рівні 0,7%.

Зростання споживчих цін прискорилося в річному вимірі до 9,5% з 8,4% за підсумками квітня. Зазначається, що з початку року інфляція в Україні склала 6,1%, базова – 3,9%.

"На споживчому ринку в травні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,7%. Найбільше (на 14,5% і 6,8%) подорожчали фрукти та соняшникова олія. На 1,8-1,0% зросли ціни на м'ясо і м'ясопродукти, макаронні вироби, рис, масло, рибу і продукти з риби. Водночас на 17,5% подешевшали яйця, на 0,5% – овочі" , – йдеться в повідомленні.

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Як очікує Національний банк України, інфляція в цьому році складе 8%.

У НБУ вважають, що пік інфляційного сплеску на рівні близько 9,6% припаде на третій квартал 2021 року, а восени інфляція почне знижуватися. Інфляція повернеться в цільовий діапазон близько 5% в першому півріччі 2022 року, де і буде залишатися в подальшому.

Нагадаємо, згідно з оновленим макропрогнози уряду, рівень інфляції в 2020 році зросте до 11,6% з очікуваних 8,7%, а ВВП України в річному вираженні впаде на 4,8% з раніше прогнозованих -3,9%.

Раніше в НБУ відмовилися включати друкарський верстат. Як пояснив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, емісія гривні в нинішніх умовах призведе до інфляції і девальвації, а поповнити бюджет країни під час кризи допоможуть інші інструменти.

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