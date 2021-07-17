Зростання цін на продукти і трирічна Бюджетна декларація – найважливіше про гроші за тиждень

"Новій пошті" скасували штраф розміром 325 млн гривень, а Коболєв пояснив премії у "Нафтогазі" / Фото: колаж "Сегодня"

Протягом робочого тижня 12-16 липня в Україні Рада схвалила трирічну Бюджетну декларацію, а Держспоживслужба скасувала штраф "Новій пошті". А тим часом в Україні зросли ціни на продовольчі товари.

Понеділок. Коболєв пояснив багатомільйонні премії в "Нафтогазі"

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Колишній керівник НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що в 2020 році керівництво компанії отримало багатомільйонні премії за виконані перед держбюджетом зобов'язання з відрахувань податків та частини прибутку.

За його словами, кожен з директорів і членів правління НАК отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту, який прописаний в контракті кожного співробітника "Нафтогазу". Крім того, він вважає, що "Нафтогаз" виконав свої зобов'язання по чистим грошовим переказам в бюджет на 100%. Їх компанія погодила з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Вівторок. В Україні знову зросли ціни

В Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, що значно вище цілі Національного банку в 5% плюс-мінус один процентний пункт. Зокрема, прискорилося зростання цін на оброблені продовольчі товари (+12,1% в річному численні), послуги (+8,1%), непродовольчі товари (+1,6%).

Зате сповільнилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 5,1% рік до року), повідомили в Національному банку України (НБУ). А адміністративно регульовані ціни підвищилися на 18%.

Середа. Набув чинності закон щодо колекторів

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З 14 липня набув чинності закон №1349-IX про захист споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості, який вперше вводить в законодавче поле професію колектора і встановлює правила для цих фахівців. З цього ж дня вступають в силу кваліфікаційні вимоги до колекторів, які склав Нацбанк, і починається реєстрація колекторських компаній в новому реєстрі НБУ.

Четвер. Рада схвалила бюджетну декларацію на 3 роки

Верховна Рада України вперше в своїй історії схвалила підготовлену урядом трирічну Бюджетну декларацію. Документ прийняли в цілому, за проголосували 269 народних депутатів.

Перша спроба скласти таку декларацію була зроблена ще в 2018 році. Але документ в результаті перейменували в "Основні напрями бюджетної політики". Отже, виходить, що нинішня Бюджетна декларація, по суті, перший документ, якому вдалося дійти до Верховної Ради і отримати її схвалення.

П'ятниця. Скандального штрафу для "Нової пошти" не буде

У Держспоживслужбі завершилося розслідування про накладення на "Нову пошту" штрафу розміром 325 млн гривень. Офіційне рішення – цей штраф скасовується. Оскільки під час перевірок мали місце порушення і не був врахований принцип пропорційності порушення і покарання.

Глава Держспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що відомство вже зробило "серйозні висновки" і навіть планує домагатися зміни законів в цій сфері.