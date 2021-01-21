Російський трубоукладач знову рушив до берегів Німеччини

Російське судно-трубоукладач "Академік Черський", яке неодноразово називали учасником фінального етапу будівництва газопроводу "Північний потік – 2" на Балтиці, взяло курс на німецький порт Вісмар.

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Про це свідчать дані сервісу відстеження судів Marine Traffic.

До останнього часу трубоукладач знаходився біля берегів Куршської коси, у водах Калінінградській області РФ. Цікаво, що раніше компанію трубоукладачу складали судна постачання "Умка", "Іван Сидоренко" і "Errie". Однак два перші рухаються в порт Мукран, третє – пішло в Калінінград.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 6 січня "Академік Черський", який місяць простояв у порту Калінінграда, увійшов в економічну зону Данії, де обривається гілка "Північного потоку – 2". Однак вже 11 січня трубоукладач рушив у східному напрямку. Тепер він, навпаки, йде на захід.

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Також нагадаємо, 19 січня США розширили санкції проти Росії в рамках CAATSA. Їх було запроваджено щодо баржі-трубоукладача "Фортуна", також нібито здатної добудувати "Північний потік – 2", і компанії-власниці "КВТ-Рус". В "чорні" списки Мінфіну США також потрапили шість суден, у тому числі нафтотанкери "Максим Горький" і "Сієрра", які ходять під російським прапором, і компанія-власник "Рустанкер".

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