Російська економіка розвалюється: що чекає країну через санкції та війну

Але президент РФ Володимир Путін продовжує розповідати своїм громадянам про економічну стабільність країни

Економіка Росії валиться на очах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції та велика війна проти України заженуть на дно економіку агресора. Рівень розвитку Росії життя громадян може повернутися до початку 2000-х років.

Про це пише видання USA Today посилаючись на аналіз Інституту міжнародних фінансів.

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Зазначається, що економіка країни скоротиться на 15% у 2022 році та ще на 3% у 2023. Для багатьох країн такі показники не є критичними, але щодо РФ важливо пам'ятати, що вона продовжує вести війну проти нашої держави і перебуває під економічними санкціями, які надалі лише посилюватимуться.

"Західні союзники можуть зробити додаткові кроки найближчими тижнями та місяцями, щоб продовжувати чинити тиск на російський уряд", – пише видання.

При цьому РФ продовжує захищатися від міжнародних санкцій дорогим газом та нафтою, а російський Центральний банк підвищив процентні ставки та ввів контроль за капіталом.

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Санкції проти Росії

Європейський союз розробляє сьомий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні. До нього можуть внести повне ембарго на енергоносії агресора, хоча залежність кількох країн-членів ЄС від російського газу ще дуже велика.

За словами посла України в ЄС Всеволода Ченцова, щоб домовитися з рештою країн щодо відмови від енергоносіїв з РФ, потрібно вирішити низку технічних питань.

Раніше ми розповідали, як санкції Заходу зупинили роботу великого вагонобудівного заводу у Росії. Також писали, коли росіяни відчують ефект від санкцій.