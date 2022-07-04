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Росіяни залишаться без надважливих медикаментів – що більше не привезуть до РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 13:05
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Розповідаємо, які повідомлення розіслала американська компанія-фармгігант MSD
Росіяни залишаться без деяких вакцин
Росіяни залишаться без деяких вакцин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одна з найбільших фармкомпаній світу американська MSD припиняє постачання вакцин від вітряної віспи, краснухи, кору та паротиту в Росію.

Про це пише російське видання з посиланням на учасників ринку.

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Зазначається, що компанія збереже продажі своїх препаратів, які не мають аналогів, а вищезазначені вакцини можна знайти і у інших виробників.

Джерела газети повідомляють, що MSD розіслала контрагентам повідомлення про припинення поставок вакцин від вітряної віспи ("Варівакс"), а також від кору, краснухи та паротиту (М-М-Р II).

Співзасновниця АНО "Колективний імунітет" Антоніна Обласова підтвердила цю інформацію і заявила, що згідно з законом MSD може перестати постачати такі ліки лише через рік з моменту повідомлення МОЗ про свої плани це зробити.

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У російському Міністерстві охорони здоров’я поки не відповіли на запит журналістів.

Постачання ліків в Україну

Раніше ми розповідали, що війна може серйозно змінити ситуацію з цінами та доступністю ліків в Україні. Лише у червні ціни на аптечну продукцію, за попередніми підрахунками, зросли на 20%.

Компаніям доводиться піднімати ціни через складнощі з логістикою, зміною курсу долара і навіть нестачею пакувальних матеріалів.

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За даними аналітичної компанії Pro-Consulting, через активні воєнні дії на території Київської та Харківської областей знищено більш ніж 20% усіх складів з особливим температурним режимом.

Про те, чи призведе це до дефіциту медикаментів в країні, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, з яким дефіцитом стикнуться українці найближчим часом, і розповідали, які матеріали росіяни масово крадуть через їх нестачу.

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