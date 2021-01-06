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Росія урізала транзит газу через Україну

6 січня, 12:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Оператор ГТС" готовий обслуговувати більший обсяг прокачування

Російський "Газпром" на початку січня 2021 року знизив транзит газу через Україну до близько 130 млн куб. м на добу. Для порівняння, наприкінці грудня транзит російського газу через Україну становив приблизно 180 млн кубометрів на добу.

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Про це повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

За словами Макогона, ГТС України готова забезпечити більший обсяг транзиту, якщо "Газпром" подасть відповідні заявки.

Як відомо, з 2021 року обов'язкова бронь поставок "Газпрому" через Україну зменшилася з 178 млн до 110 млн кубів на добу. Це передбачає угода між НАК "Нафтогаз України" і російським ВАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року на п'ять років. Вона діятиме до 2024 року.

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Зниження обсягів транзиту російського газу через Україну вже призвело до підвищення цін на газ до ЄС майже до дворічного рекорду.

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Також повідомлялося, що загалом за 2020 рік транзит російського газу через Україну впав майже на 40%, становлячи 55,8 млрд куб. м. У західному напрямку прокачали 51,9 млрд куб. м газу (-32%), в південному – 3,9 млрд куб. м (-70%).

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газ Газпром транзит ГТС Украина транзит газу Сергій Макогон Оператор ГТС

Джерело: Сьогодні

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