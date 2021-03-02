Росія втрачає експорт нафти в далеке зарубіжжя

У січні-лютому 2021 року Росія експортувала в країни далекого зарубіжжя 32,83 млн тонн нафти. Це на 21,6% менше, ніж за той же період 2020 року. Середньодобовий експорт склав 4,08 млн барелів.

Реклама

Про це свідчать дані Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу Росії, повідомляє Інтерфакс.

Тільки в лютому в далеке зарубіжжя експортовано 15,39 млн тонн російської нафтової сировини. У порівнянні з тим же місяцем минулого року експорт знизився на 25,2%. Середньодобовий експорт – 4,03 млн барелів.

Читайте також: У Оксани Марченко знайшли нафтозавод в Росії: ЗМІ дізналися причину санкцій

А ось поставки в ближнє зарубіжжя (тобто в Білорусь) виросли відразу на 232,7% в січні-лютому 2021 року – до 2,36 млн тонн нафти.

В тренді Долар рветься вище за психологічну позначку: чого чекати від курсу

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія програла Саудівської Аравії нафтову битву за Китай. Річні поставки саудитів в Китай склали 84,92 млн тонн, росіян – 83,57 млн т. На третьому місці по поставкам нафти в КНР виявився Ірак.

Конкуренція між Росією і Саудівською Аравією на ринку нафтопродуктів на тлі укладення угоди про рекордне скорочення видобутку ОПЕК+ тільки посилилася.

А про те, який зв'язок між світовими цінами на нафту і вартістю пального в Україні, дізнавайтеся з сюжету:

Про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама