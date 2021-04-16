Росія шантажує Україну висилкою 150 тисяч заробітчан-нелегалів

МВС РФ вирішило, що мільйон нелегальних мігрантів з інших країн СНД – це дуже багато.

Перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий заявив, що Україна і країни СНД повинні протягом двох місяців забрати своїх громадян, які незаконно перебувають в Росії, інакше до них буде вжито заходів аж до закриття кордонів.

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Про це повідомляє російське агентство Інтефакс.

За словами Горового, в РФ незаконно перебувають мільйон громадян інших держав. 150 тисяч з них – українці.

Окрім нашої країни, багато нелегалів з Узбекистану – 332 тисячі, Таджикистану – 247 тисяч, Азербайджану – 120 тисяч, Киргизстану – 115 тисяч, Вірменії – 61 тисяча, Молдови – 56 тисяч і Казахстан – 49 тисяч.

Нагадаємо, уряд РФ 2015 року розширив список видів економічної діяльності, яких торкнулися обмеження за кількістю задіяних у них іноземців.

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Окрім того, Федеральна міграційна служба РФ з 2015 року посилила правила перебування для українських мігрантів.

Також нагадаємо, що 2020 року Росія входила до ТОП-5 країн, звідки в Україну надходили кошти заробітчан (близько 7% всіх грошей). Водночас Росія була на першому місці за обсягами виведених з України трудовими мігрантами коштів (30%).

А тим часом в Європі чекають робочі руки з України:

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