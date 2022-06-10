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Росія руйнує всі галузі – скільки врожаю можуть втратити українці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 червня, 12:50
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Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький дав невтішний прогноз щодо врожаю
Урожай 2023 року може значно скоротитися через війну
Урожай 2023 року може значно скоротитися через війну / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні урожай 2023 року може скоротитися приблизно на 35-40% через війну з Росією.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у коментарі американському CNN.

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За його словами, близько 25% орних українських земель окуповані Росією, також рашисти викрали близько 500 тисяч тонн зерна.

"Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, На 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року", – вважає Висоцький.

Заступник міністра спростував слова глави російського МЗС Лаврова, який звинуватив Україну в замінуванні акваторії портів через що, нібито, неможливо експортувати пшеницю.

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Насправді проблема у російських кораблях, які не дають змоги безпечно утримувати цивільні судна в українських портах

"Якщо ми здобудемо перемогу і війну буде припинено, звичайно, ми зможемо досить швидко її очистити", – сказав політик.

Дефіцит ранніх овочів

Через окупацію південних областей нашої країни українці вже відчувають певну брак ранніх овочів.

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Серед дефіцитних товарів виявились томати, огірки та зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля).

Відчути на собі його дозволяють вирослі ціни, адже зараз усю країну забезпечують запасами, які є на деокупованій території країни, та за рахунок імпорту.

Імпортні овочі чи фрукти завозять із Туреччини, Польщі та Балканського півострова та їх Ціна може зрости ще більше.

"Сьогодні" раніше писали, який товар неможливо знайти на полицях магазинів у Києві та розповідали, як окупанти обкрадають українських фермерів у Мелітополі.

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