Росія готується до запуску "Північного потоку – 2". Як зміняться ціни в Україні, якщо це трапиться

11 червня газопровід почали готувати до заповнення паливом – якщо його запустять, Україну чекають великі збитки

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зібралася у США, щоб переконати президента США Джо Байдена не блокувати запуск "Північного потоку-2". Якщо транзит через Україну зупинять, бюджет втратить мільярди доларів, а суми в платіжках українців зростуть.

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"Сьогодні" з'ясовували, до чого готуватися українцям.

Протягом цього року газопровід може повноцінно запрацювати. Україні це загрожує великими збитками.

Потужності нашої газотранспортної системи зараз вже використовують наполовину, а її утримання – задоволення недешеве. Тому навіть якщо Росія буде дотримуватися контракту і ще два роки ганятиме газ через нашу ГТС – Україна буде виходити хіба що в нуль. А якщо транзиту не буде взагалі – то збитки складуть до трьох мільярдів доларів на рік. І відчує це кожен житель країни – через великі ціни у платіжках.

"У платіжці є ціна газу як товару і транспортування – 1,5 – 1,8 грн. З цих 1,8 грн 10 копійок – це транспортування по магістральних газопроводах. Ми через 3-4 роки прийдемо до ситуації, коли ці 10 копійок можуть перетворитися у гривню. Подорожчання газу тягне за собою великі ціни на всі товари. Але в Росії може не вийти обійти Україну", – сказав член Економічного клубу Олег Пендзин.

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Саме через санкції США будівництво газопроводу розтягнулося на п'ять років замість трьох запланованих Росією. Компанії, які прокладали труби морським дном, ще при Трампі згортали роботи. І при Байдені Держдеп називає російський газопровід загрозою енергетичній безпеці ЄС і Україні.

Детально про роботу газопроводу Джо Байден і Ангела Меркель будуть говорити на окремій зустрічі. Переговори пройдуть у Вашингтоні 15 липня.

Нагадаємо, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2".

Також в Білому домі раніше заявили: не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він уже готовий.