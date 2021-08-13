Батькам тяжкохворих дітей переглянуть стаж для пенсії

Період, коли працівник перебуває в неоплачуваній відпустці по догляду за хворою дитиною, зараховуватимуть до трудового стажу

Відпустку по догляду за хворою дитиною зарахують до стажу / Фото: Getty Images, Сьогодні

В Україні ввели додаткову підтримку працівників, які доглядають за хворою дитиною в період відпустки без збереження заробітної плати. Такий період тепер буде зарахований до трудового стажу працівника, а значить, враховуватиметься при нарахуванні пенсії.

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Йдеться про догляд за дітьми, які:

мають інвалідність,

хворі на важке перинатальне ураження нервової системи,

мають важкий вроджений порок розвитку,

хворі на рідкісні орфанні захворювання,

мають онкологічні або онкогематологічні захворювання,

хворі на дитячий церебральний параліч,

мають важкий психічний розлад,

мають цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

мають гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня,

отримали важку травму,

потребують трансплантації органу,

потребують паліативної допомоги.

"Уряд вніс зміни до Порядку нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування... Було прийнято рішення про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за особу, яка отримує надбавку на догляд, перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати до досягнення дитиною трьох років", – повідомив "Пенсійний кур'єр".

Згідно з трудовим законодавством, працівникам гарантована за потребою відпустка без збереження заробітної плати, якщо дитина не досягла 18-річного віку. Раніше період, поки працівник був у такій відпустці, до страхового стажу не враховувався.

Скільки стажу потрібно для пенсії

З 1 квітня 2021 року в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком нараховуватимуть жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію наступного року, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

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При цьому пенсійний вік жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, поки нижчий, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня і для них підвищився і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть підтвердити стаж для пенсії без трудової книжки.

При цьому українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік:

А тіньова зайнятість може перестати бути перешкодою для пенсії .