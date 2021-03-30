Рішення ВАКС про законність дій прокурорів, які закрили справу " Роттердам+", мають беззаперечно виконуватися, – екс-генпрокурор

Національне антикорупційне бюро зобов'язане виконувати рішення Вищого антикорупційного суду про законність та обгрунтованість дій прокурорів, які закрили справу "Роттердам+". Про це повідомив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун, пише "Znaj.ua".

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"Якщо є законне рішення, ніким не скасоване, панове, воно ж пишеться ім'ям України. Тобто це суддя виніс рішення від імені України. Ви зобов'язані його виконувати", – повідомив Піскун в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас, за словами ексгенпрокурора, зацікавлені сторони намагаються поставити під сумнів рішення суддів ВАКС, засипаючи суд ідентичними за змістом позовами.

"У кого, може, особисте щось є? Так треба особисте залишати вдома. У когось, може, інший інтерес, може, і комерційний. Так, може бути, вже пора комусь вникнути в цю ситуацію і з'ясувати, а хто ж так в цьому зацікавлений", - додав ексгенпрокурор.

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Нагадаємо, 17 березня ВАКС втретє підтвердив законність і об'єктивність дій старшого прокурора групи прокурорів САП, який двічі закрив справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

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Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020 рік. 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу за відсутністю складу злочину. У ході слідства не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.

Це рішення було визнано законним та обґрунтованим Офісом генерального прокурора та Вищим антикорупційним судом, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року.

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