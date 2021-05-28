Рішення закрити справу "Роттердам+" ухвалювалося після тривалих обговорень з детективами НАБУ, – прокурор

Денис Демків наголосив, що поважає роботу детективів, однак їх доказів недостатньо для обвинувачення

Рішенню про закриття в четвертий раз справи "Роттердам+" передували тривалі дискусії і обговорення з детективами НАБУ щодо відсутность у цій справі встановленого збитку і факту порушення закону. Про це повідомив керівник групи прокурорів САП Денис Демків, пише "Обозреватель".

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"Детективи НАБУ провели в мене багато годин, де ми проговорювали всі проблемні питання. Останній раз вони в мене були якраз 20 травня, три детективи були. І потім Шабунін пише, що це політично-мотивоване рішення, хоча його ще не було і я не вніс відповідні відомості", - повідомив прокурор в інтерв’ю виданню "Цензор.Нет".

Прокурор наголосив, що з повагою ставиться до роботи детективів, однак зібраних ними доказів недостатньо дня того, щоб пред’явити громадянам обвинувачення.

"Не можна сказати, що в нас не було діалогу. Я з повагою ставлюся до тієї титанічної роботи, яку вони провели. Але і їх просив би враховувати, що рішення прокурора має бути законним", – зазначив прокурор.

Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

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Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ані збитки від дії формули, ані постраждалі.