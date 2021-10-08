Чи зможе сертифікація "Північного потоку-2" знизити ціни на газ в Європі

"Північний потік-2" знизить ціни на газ? Глава Оператора ГТС відповів російському віце-прем'єру

Як "Північний потік-2" вплине на ціни на газ в Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Оператору ГТС України Сергій Макогон заявив, що наразі потреби у терміновій сертифікації "Північного потоку-2" немає.

Про це Макогон написав на особистій сторінці у Facebook.

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Так Макогон відповів на заяву віце-прем’єра Рф Олександра Новака про те, що швидка сертифікація та запуск "Північного потоку-2" дасть змогу збити ціни на газу Європі.

За словами Макогона, існують і альтернативні шляхи зниження ціни на газ у Європі, наприклад надання права будь-якому російському видобувнику вільно експортувати газ у ЄС.

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"Україна щоденно пропонує для транзиту газу додаткові потужності в обсязі 77 млн на добу, а при необхідності може сумарно транзитувати до 250 млн на добу. Тому необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує", – написав голова Оператору ГТС.

Також, на думку Макогона, запуск торгів на платформі "Газпрому" з точкою постачання на кордоні Україна-РФ дала б змогу європейським трейдерам самостійно транспортувати додаткові обсяги блакитного палива через територію України.

"Рішення існують, але повинно ще й бути бажання", – резюмував Макогон.

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Причини газової кризи у Європі

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались у тому, які справді причини газової кризи у Європі.

Економіст Олексій Кущ запевняє, що "Північний потік-2" не має жодного стосунку до злету та падіння цін на газ у Європі.

Адже у разі його запуску газ по ньому будуть постачати в рамках довгострокових контрактів, а не на спотові майданчики.

Натомість Головний консультант зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що хоча "Північний потік-2" і не дасть додаткові обсяги газу на вільному ринку, Росія використовує його як елемент тиску.

Для того, щоб якнайшвидше пройти сертифікацію та обійти європейські норми РФ усіляко тисне на Євросоюз.