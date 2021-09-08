Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Рекордне зростання цін на продукти і перші офіційні колектори в Україні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
8 вересня, 07:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини
В Україні почали реєструвати колекторські компанії
В Україні почали реєструвати колекторські компанії / Фото: Сьогодні

В Україні в середу, 8 вересня, курс долара і євро продовжує падати після стрімкого зростання, а вже вдень засідатимуть Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку та Комітет з питань аграрної та земельної політики.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші новини про гроші.

Реклама

Що відбувається з доларом: Національний банк України (НБУ) на вівторок, 8 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,73 грн;
  • 1 євро – 31,7 грн;
  • 1 злотий – 7,02 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Що заплановано 8 вересня:

  • засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг в формі відкритого слухання;
  • засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин;
  • презентація Telegram-бота лісової галузі – оперативного і ефективного каналу для обміну інформацією з українцями.

Опалювальний сезон в Україні

Напередодні опалювального сезону в Україні готують до зими будівлі і водопровідні системи з каналізаціями. Міста готові до початку нового опалювального сезону на 80%.

Реклама

У регіонах почнеться опалювальний сезон відразу ж, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів. А ось навесні відключають опалення в тому випадку, якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище +8 градусів.

Зростання цін на продукти

Вартість цукру в Україні за рік зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%. Також подорожчало і м'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) – на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. У ціні зросла і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%).

Які продукти ще істотно подорожчали:

  • Ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг.
  • Яйця – на 46%, до 23,16 грн.
  • Ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн.
  • Кукурудзяна крупа – на 24%, до 12,91 грн.
  • Курятина – на 29%, до 58,81 грн.
  • Морква – на 23%, до 7,97 грн.

Перші офіційні колектори в Україні

Реклама

Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, за новим законом, що набув чинності в липні.

Тепер в Україні є п'ять офіційних колекторських компаній:

  • ТОВ "Компанія Аксіліум" (ЄДРПОУ 43227197);
  • ТОВ "Інфідіс" (ЄДРПОУ 41476560);
  • ТОВ "Фінтех-колектив" (ЄДРПОУ 44364802);
  • ТОВ "Служба виконання стягнення" (ЄДРПОУ 44303859);
  • ТОВ "Українське колекторське агентство" (ЄДРПОУ 41501722).

Визнання біткоїну законним платіжним засобом

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн - прирівнялася до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.

На тлі масової скупки біткоїну в знак підтримки Сальвадора ціна криптовалюти перевищила 52 тисячі доларів за монету.

Також ми писали про те, що на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Також недавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти