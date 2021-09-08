Рекордне зростання цін на продукти і перші офіційні колектори в Україні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини

В Україні почали реєструвати колекторські компанії / Фото: Сьогодні

В Україні в середу, 8 вересня, курс долара і євро продовжує падати після стрімкого зростання, а вже вдень засідатимуть Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку та Комітет з питань аграрної та земельної політики.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші новини про гроші.

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Що відбувається з доларом: Національний банк України (НБУ) на вівторок, 8 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,73 грн;

1 євро – 31,7 грн;

1 злотий – 7,02 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Що заплановано 8 вересня:

засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг в формі відкритого слухання;

засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин;

презентація Telegram-бота лісової галузі – оперативного і ефективного каналу для обміну інформацією з українцями.

Опалювальний сезон в Україні

Напередодні опалювального сезону в Україні готують до зими будівлі і водопровідні системи з каналізаціями. Міста готові до початку нового опалювального сезону на 80%.

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У регіонах почнеться опалювальний сезон відразу ж, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів. А ось навесні відключають опалення в тому випадку, якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище +8 градусів.

Зростання цін на продукти

Вартість цукру в Україні за рік зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%. Також подорожчало і м'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) – на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. У ціні зросла і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%).

Які продукти ще істотно подорожчали:

Ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг.

Яйця – на 46%, до 23,16 грн.

Ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн.

Кукурудзяна крупа – на 24%, до 12,91 грн.

Курятина – на 29%, до 58,81 грн.

Морква – на 23%, до 7,97 грн.

Перші офіційні колектори в Україні

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Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, за новим законом, що набув чинності в липні.

Тепер в Україні є п'ять офіційних колекторських компаній:

ТОВ "Компанія Аксіліум" (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ "Інфідіс" (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ "Фінтех-колектив" (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ "Служба виконання стягнення" (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ "Українське колекторське агентство" (ЄДРПОУ 41501722).

Визнання біткоїну законним платіжним засобом

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн - прирівнялася до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.

На тлі масової скупки біткоїну в знак підтримки Сальвадора ціна криптовалюти перевищила 52 тисячі доларів за монету.

Також ми писали про те, що на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Також недавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася.