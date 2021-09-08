Рекордне зростання цін на продукти і перші офіційні колектори в Україні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні в середу, 8 вересня, курс долара і євро продовжує падати після стрімкого зростання, а вже вдень засідатимуть Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку та Комітет з питань аграрної та земельної політики.
Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші новини про гроші.
Що відбувається з доларом: Національний банк України (НБУ) на вівторок, 8 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,73 грн;
- 1 євро – 31,7 грн;
- 1 злотий – 7,02 грн;
- 10 російських рублів – 3,65 грн.
Що заплановано 8 вересня:
- засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг в формі відкритого слухання;
- засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин;
- презентація Telegram-бота лісової галузі – оперативного і ефективного каналу для обміну інформацією з українцями.
Опалювальний сезон в Україні
Напередодні опалювального сезону в Україні готують до зими будівлі і водопровідні системи з каналізаціями. Міста готові до початку нового опалювального сезону на 80%.
У регіонах почнеться опалювальний сезон відразу ж, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів. А ось навесні відключають опалення в тому випадку, якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище +8 градусів.
Зростання цін на продукти
Вартість цукру в Україні за рік зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%. Також подорожчало і м'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) – на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. У ціні зросла і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%).
Які продукти ще істотно подорожчали:
- Ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг.
- Яйця – на 46%, до 23,16 грн.
- Ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн.
- Кукурудзяна крупа – на 24%, до 12,91 грн.
- Курятина – на 29%, до 58,81 грн.
- Морква – на 23%, до 7,97 грн.
Перші офіційні колектори в Україні
Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, за новим законом, що набув чинності в липні.
Тепер в Україні є п'ять офіційних колекторських компаній:
- ТОВ "Компанія Аксіліум" (ЄДРПОУ 43227197);
- ТОВ "Інфідіс" (ЄДРПОУ 41476560);
- ТОВ "Фінтех-колектив" (ЄДРПОУ 44364802);
- ТОВ "Служба виконання стягнення" (ЄДРПОУ 44303859);
- ТОВ "Українське колекторське агентство" (ЄДРПОУ 41501722).
Визнання біткоїну законним платіжним засобом
У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн - прирівнялася до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.
На тлі масової скупки біткоїну в знак підтримки Сальвадора ціна криптовалюти перевищила 52 тисячі доларів за монету.
Також ми писали про те, що на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Також недавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася.