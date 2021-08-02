Рекордні ціни на автогаз і чутки про продаж Monobank – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

"Укрзалізниця" попередила про затримку більше десятка потягів, ціни на автогаз досягли рекордних показників, розмитнення "євроблях" в пільговий період принесло державі мільйони, "Нафтогаз України" виконав план з формування запасів газу на наступний опалювальний сезон, в ЗМІ з'явилися чутки про продаж Monobank.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші економічні новини понеділка, 2 серпня.

Масові затримки поїздів через негоду і не тільки

В Україні 2 серпня затрималися більше десяти поїздів. З ранку через негоду відставали від графіка 11 пасажирських потягів. До обіду до цього списку додалося ще чотири. Затримки відбулися через наслідки негоди в західних областях України – шквальний вітер призвів до обривів контактної мережі. Ще два потяги затрималися через поломки локомотива. Від графіка відстав і безпересадочний вагон Відень – Київ – на вісім годин.

Погана погода затримала потяги / Фото: Getty Images, Сьогодні

Рекордні ціни на автогаз

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У понеділок, 2 серпня, середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн/л, Подорожчавши на дві копійки з 30 липня. Згідно з даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%.

На АЗС подорожчал автогаз. Фото: колаж "Сьогодні"

"Євробляхи" з пільговим розмитненням принесли мільйони державі

За півтора місяці (з 15 червня по 31 липня 2021) пільгового періоду за новою формулоювласники "євроблях" розмитнили понад 17 тисяч автомобілів. В результаті до держбюджету потрапили понад 600 мільйонів гривень. У відомстві нагадали про те, що можливість здійснити спрощене митне оформлення – тимчасове, і власникам "єроблях" варто поквапитися. В такому випадку українці заплатять меншу суму податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

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Реклама В Україні розмитнили тисячі "евроблях" за пільговий період. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

Україна підготувалася до опалювального сезону

"Нафтогаз України" виконав план з формування запасів газу на опалювальний період 2021-2022 років. Україна повинна була накопичити в підземних сховищах (ПСГ) не менше 17 млрд кубометрів блакитного палива, і саме такого обсягу запаси газу досягли до 1 серпня, повідомила прес-служба "Нафтогазу". Втім, 3,9 млрд кубометрів знаходяться в ПСГ в режимі "митний склад" та належать іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

Тепловики будуть переходити до постачальника газу "останньої надії" / Фото: Сьогодні, Shutterstock

Чутки про продаж Monobank

Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank, який діє за ліцензією Universal Bank, вже в найближчі місяці. Про це повідомили джерела в банківських колах, пише "Країна". За даними видання, чутки про це ходять досить давно, а тепер з'явилася інформація, що угода може відбутися вже в серпні-вересні. У самому Альфа-Банку виданню не підтвердили ці плани і домовленості.

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