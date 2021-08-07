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Рекордні ціни на автогаз і скасування "карантинних" субсидій – найважливіше про гроші за тиждень

7 серпня 2021 6:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає

Ціни на автогаз рекордно злетіли. Колаж: "Сьогодні"

Ціни на автогаз рекордно злетіли. Колаж: "Сьогодні"

Протягом робочого тижня дорожчав скраплений газ на автозаправках, а також стало відомо про те, що Україна увійшла в число країн-одержувачів допомоги від МВФ.

Понеділок. Рекордні ціни на автогаз

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Середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн / л, подорожчавши на дві копійки з 30 липня. За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%.

Тоді була така ситуація на заправках:

  • в мережі SOCAR скраплений газ подорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;
  • на АЗС KLO вартість зросла в середньому на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;
  • на "Рур груп" подорожчало до 17,09 грн/л.

Вівторок. Україна дочекалася позитивного рішення від МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділив на відновлення глобальної економіки 456 млрд SDR – 650 млрд доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів.

SDR розподілять між 190 членами МВФ пропорційно їх квотам у Фонді. Оскільки Україна має квоту в 0,42%, допомогу нашій країні становить близько 2,73 млрд доларів. Допомога – безоплатна.

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Як виділять гроші

  • розподіл SDR почнеться з 23 серпня 2021 року.
  • Кошти спрямують безпосередньо в валютні резерви країн.
  • Країни, що розвиваються і держави з низькими доходами при цьому отримають близько половини від загальної суми (275 млрд доларів).
  • Багаті країни зможуть поділитися допомогою МВФ з біднішими партнерами.

Середа. Скасування "карантинних" субсидій

Збільшення на 50% соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії для одержувачів субсидій залишиться в силі для тих, хто виявиться в червоній зоні карантину. В цілому ж "Карантинні норми" для субсидій скасують з 1 жовтня.

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Четвер. Україна поповнила доларові запаси

Обсяг валютних "запасів" країни за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку знаходилося 28,36 млрд доларів. Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд доларів США в еквіваленті.

Втім, з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.

П'ятниця. РФ знайшла спосіб обійти Україну в газовому питанні

Російський монополіст "Газпром" почав спустошувати свої сховища газу в Європі, щоб за всяку ціну уникнути нарощування транзиту через Україну. У підсумку, незважаючи на тимчасову зупинку газопроводів в обхід України, транзит газу через нашу ГТС не виріс.

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Така поведінка російської компанії пов'язана з бажанням скоріше ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік – 2", вважає генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

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