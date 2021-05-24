Рекордні 100 млн тонн зерна і два вкрадених "Крима" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Колаж "Сьогодні"

З наближенням літа і початку збирання ранніх зернових влада України дає прогнози на урожай. Президент Володимир Зеленський знайшов в Україні земельний "офшор" на 8 млн га, а АЗС хімічать із ціною пального і навіть штовхають споживачеві відверту бодягу.

Рекордні 100 млн тонн зерна

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Глава Міністерства аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що є всі передумови до встановлення в 2021 році абсолютного рекорду – врожаю зернових і олійних культур в 100 млн тонн.

За його словами, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику та ячменю. А якщо кількість опадів буде на тому рівні, як ми бачимо в травні, то і щодо сої у нас теж буде приріст.

Два вкрадених "Крима"

Президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Земля" заявив, що майже за 20 років земельної реформи і дії тимчасового мораторію на продаж сільськогосподарські ділянки політики і бізнесмени вкрали у держави землі, як два півострова Крим. Крім того, мільйон землевласників померли, не дочекавшись можливості розпорядитися своїм майном.

"Обіцяли, маніпулювали і навіть їли землю на трибуні ВР... Лякали, що землю вагонами вивезуть за кордон. Але найстрашніше – вони (попередники. – Ред.) позбавили 7 млн громадян їх конституційного права власності на землю", – сказав Зеленський.

Він підрахував, що попередня влада створили всередині країни "офшор площею понад 8 млн га".

"Це сірий тіньовий ринок, де землю дуже легко купували, продавали і заробляли мільйони без сплати податків. За попередніми розрахунками, було незаконно привласнено близько 5 млн га госземель ... За роки мораторію деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землі, як два півострова Крим", – підкреслив глава держави.

Небо Білорусі – "чорна" діра

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Після інциденту з примусовою посадкою в Мінську авіалайнера Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, європейські авіакомпанії почали масово облітати повітряний простір Білорусі, який перетворився на "чорну" діру.

Маршрути вже змінили Wizz Air, Austrian Airlines і airBaltic. Наступні з півночі на південь авіалайнери облітають територію Республіки через Польщу, а зі сходу на захід – через Україну.

Шведська SAS оголосила, що буде облітати повітряний простір Білорусі на підставі рекомендацій транспортної влади країни. Велика Британія ввела заборону на польоти в країні білоруського авіаперевізника "Бєлавіа". Єврокомісія також розгляне введення авіаційних обмежень щодо Білорусі на загальноєвропейському або національному рівні.

Не залишилася осторонь і Україна. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю, а ряд нардепів подали звернення до уряду про заборону для українських авіакомпаній на здійснення польотів над територією Республіки.

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АЗС хімічать із ціною бензину

Незважаючи на те, що Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни на бензин до 29,84 грн за літр, а на дизпаливо – до 27,89 грн, формальне зниження цін на заправках не змінило вартість повного бака. Водії скаржаться, що АЗС просто скасували знижки, тому кінцева вартість пального не змінилася.

За словами автомобілістів, виходить один в один. Якщо місяць тому зі знижкою дизель коштував 25 гривень за літр. Тепер – те ж саме, але вже без знижок. Навіть трохи більше.

Відродження тіньового ринку

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що рішення Кабміну вести держрегулювання цін на бензин і дизель загострило проблеми контрафакту і фальсифікату на ринку пального. Адже ті, хто не платять податки, мають додаткові 50% "запасу міцності". В результаті країна переживає відродження тіньового ринку.

"Працюють всі схеми. Попит на таке пальне настільки високий, що нафтопереробні заводи купують сировину за 100 доларів за барель при ринковій ціні 65-70 доларів. Через несплату акцизів і ПДВ вони можуть переплачувати за сировину... У тих, хто торгує цим пальним, воно дешеве. Податків в бензині – майже 50%. Якщо ви їх не платите – уявіть, який у вас запас міцності", – розповів Куюн.

Експерт попередив, що споживачеві розпізнати таке пальне практично неможливо – його продають навіть на пристойних АЗС.

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Міністерство економіки повідомило, що 175 тисяч найманих працівників і ФОПів з 360 тисяч отримали 1,4 млрд грн держдопомоги через локдаун у червоних зонах. У лідерах:

Київ – 270 млн грн;

Львівська область – 146 млн грн;

Харківська область – 135 млн грн.

Нагадаємо, сайт "Сегодня" писав 21 травня про накопичувальні пенсії і знижки на авіаквитки.