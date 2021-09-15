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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Рекорд цін на газ в Європі і транш на 750 млн доларів від МВФ – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
15 вересня, 07:10
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Вартість газу в Європі побила рекорд, а Україна до кінця року може отримати новий транш від МВФ
Вартість газу в Європі побила рекорд, а Україна до кінця року може отримати новий транш від МВФ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку року виявили понад 72 тис. неякісних товарів, які могли загрожувати здоров'ю, а протягом кількох місяців Україна може отримати транш від МВФ.

Сайт "Сьогодні зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка 14 вересня.

Рекорд цін на газ в Європі

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Ціна газу на європейському ринку перевищила 800 доларів за тисячу кубометрів, побивши знову рекорд.

Як кажуть експерти, причинами зростання стали: погані погодні умови, стабільні скорочення поставок зрідженого газу з 2020 року і зниження запасів у газових сховищах нижче рівня 2019-2020 років. Тим часом агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

Продаж небезпечних товарів

В Україні з початку року виявили понад 72 тис. неякісних і небезпечних товарів . Найчастіше нормам не відповідало радіоустаткування, електричне та електронне обладнання, іграшки та взуття.

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Найбільше перевіряли електричне та електронне обладнання, радіоустаткування, кабельну продукцію, іграшки, миючі засоби, взуття і т.д.

750 млн доларів від МВФ

До кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Як сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виконані всі умови, все бенчмарки, які були прописані.

Він очікує, що місія буде успішною, оскільки Україна виконала всі бенчмарковие показники. Транш орієнтовно очікується в кінці листопада – на початку грудня.

Прохання ввести санкції проти "Північного потоку – 2"

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У США двоє сенаторів-республіканців, які проти газопроводу "Північний потік – 2", поставили умову адміністрації президента США Джо Байдена.

Сенатори готові підтримати кандидатів на посади в Мінфіні, якщо Сполучені Штати введуть санкції проти оператора російського газопроводу "Північний потік – 2" – Nord Stream 2 AG7.

Тим часом У США вважають, що санкції проти компанії-оператора погіршать відносини з Німеччиною, а на проєкт ніяк не вплинуть.

Підвищення зарплат медикам і стипендій студентам

У 2022 році середні зарплати лікарів можуть підвищити до 22 тис. грн, а середнього медперсоналу – до більш ніж 14 тис. грн. Це передбачено в проекті закону про держбюджет-2022.

Також можуть збільшити і розмір стипендій студентам (до 2 тис. грн), а підвищених стипендій – до 2,55 тис. грн. Для учнів в системі профтехосвіти стипендії можуть підвищити до 1,25 тис. грн.

Курс гривні в проекті держбюджету-2022 передбачено на рівні 28,6-28,7 грн/дол.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, до кінця 2021 року мінімальна заробітна плата зросте на 500 грн. У 2022 року також передбачено підвищення мінімальної зарплати для українців.

До речі, людей, які працюють неофіційно, чи не третина країни. Насправді їх число може досягати і 40%. Всього працюють майже 16 млн осіб. Тих, хто влаштований без трудової – понад три мільйони.

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