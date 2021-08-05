Рекорд цін на автогаз і зрив 5G в Україні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Вартість автогазу знову підскочила. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, REUTERS/Afolabi Sotunde

Ціни на автогаз знову побили рекорди на українських АЗС, Україна поповнила доларові запаси, курс біткоїна досяг двомісячного максимуму, уряд знесе хрущовки, а жителів розселить, план запуску 5G зірвався – зв'язку нового покоління доведеться почекати.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини четверга, 5 серпня.

Ціни на автогаз знову побили рекорди

Середня вартість скрапленого газу на українських АЗС досягла рекордних 17,07 гривні за літр. Минулий рекорд був встановлений напередодні – 16,88 грн/л. При цьому експерти впевнені: вартість LPG найближчим часом не знизиться.

Так, в мережі SOCAR вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн, на станціях AMIC пальне подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн., в мережах "Паралель", SUNOIL і "Овіс" – на 20 копійок за літр, в ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" і "Mango" – на 22-55 копійок за літр.

Реклама Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: AFP, Сьогодні

Україна поповнила доларові запаси

Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,95 млрд доларівСША в еквіваленті. Отже, обсяг валютних "запасів" країни за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку знаходилося 28,36 млрд доларів. Втім, з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.

ЗВР України зросли / Фото: AFP, НБУ

Курс біткоїна досяг двомісячного максимуму

Найпопулярніша криптовалюта продовжує дорожчати. У четвер, 5 серпня, біткоін торгується на рівні 38 827 доларів. Як пише Мінфін, до початку серпня курс біткоїна досяг двомісячного максимуму. СЕО криптовалютної біржі EXMO Сергій Жданов вважає, що зростання курсу біткоїна пов'язаний із заявами американського підприємця і мільярдера Ілона Маска, який розповів, що заснована ним компанія SpaceX і сам він володіють біткоїнами.



Реклама Біткоїн зріс в ціні. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images В тренді Ціни на автогаз знову побили рекорди на українських АЗС

Куди розселять українців після знесення хрущовок

Уряд має намір запустити процес масштабної реконструкції непридатних для життя багатоквартирних будинків. Для розселення його достатньо буде згоди 75% мешканців. Людям одразу даватимуть постійні, а не тимчасові квартири.

В Україні налічується близько 30 тисяч непридатних для життя багатоквартирних будинків. Переважно це так звані хрущовки, побудовані ще в середині минулого століття. Уряд пропонує реконструювати такі будівлі цілими кварталами.

В Україні розселять мешканців старих будинків. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Респект Стройінвест

План запуску 5G зірвався

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Впровадження технології 5G в Україні перенесли- перший тендер на користування радіочастотами оголосять в лютому 2022 року. Раніше планувалося, що тендер відбудеться вже в жовтні 2021 року, але цього року не вистачило бюджетних коштів.

В результаті весь затверджений торік план впровадження технології тепер зірваний. Йдеться про проведення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у діапазонах 700 МГц і 3400-3800 МГц. Крім цього, мають бути проведені спеціальні дослідження.