Регіонам дали 6 млрд: субвенції підуть на медицину, транспорт і безпеку

Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток.

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Про це у середу, 3 лютого, прем’єр Денис Шмигаль повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у бюджеті на цей рік на відповідні проєкти закладено 6 млрд грн. Їх можна буде спрямувати:

на будівництво та реконструкцію соціальної інфраструктури;

на придбання медичного обладнання або комунального транспорту;

на проєкти з енергоефективності та енергозбереження;

на природоохоронні та екологічні проєкти;

на інші цілі, які сприятимуть розвитку громад та підвищення комфорту, безпеки та добробуту українців.

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Нагадаємо, роком раніше у 19 областях України була зафіксована заборгованість з виплати пільг та субсидій на оплату комунальних послуг, яка виникла через те, що фактична потреба в таких витратах за рахунок субвенції не була забезпечена.

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Також повідомлялося, що у січні-2020 залишки державної субвенції з бюджету були направлені на розвиток медицини в сільській місцевості.

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