Реформа УЗ померла, тому що виявилася невигідною наглядовій раді, – політолог

Наглядова рада УЗ звільнила з посади глави компанії Володимира Жмака всього через пів року після призначення, тому що реформи, які він запропонував, виявилися невигідними членам НР.

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Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов у своєму блозі на "Цензор.Нет", пише "Obozrevatel".

"Проєкти Жмака щодо реформ усім здалися перспективними і цікавими. Але ось їх втілення зустріло жорсткий опір. Всіх задовольняють сформовані схеми, тому і блокувала Наглядова рада такі проєкти правління як виділення оператора інфраструктури "УЗ Інфра" й оператора вантажоперевезень "УЗ Карго" в окремі структури. Хоча, по суті, це і було першим етапом реформи", – пояснив Сазонов.

За його словами, реформи УЗ наглядовій раді не потрібні, оскільки його членів влаштовує поточний стан справ. До того ж, часті кадрові перестановки дають їй можливість зображати "бурхливу діяльність".

"У Наглядової ради – високі зарплати, можливість вирішувати питання для серйозних людей. А Жмак усе почав вичищати? Ну, в такому положенні шансів (затриматися на своїй посаді – ред.) немає. До того ж, у когось із членів Наглядової ради закінчується термін повноважень, і тут свої проколи було б непогано списати на правління", – нагадав політолог.

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Сазонов також нагадав, що за час роботи Жмака середньомісячний дохід від вантажних перевезень зріс на 6,5%, а частка УЗ на ринку вантажних перевезень збільшилася на 26%. А ще ексглава УЗ перейшов до прозорих ринкових методів і влаштував аукціони на використання вагонів, прибравши корупційні схеми.

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"Ну і був зупинений "тендер" на закупівлю непотрібних коліс, оголошений попереднім правлінням. Тендер специфічний – у нас один виробник таких коліс, Віктор Михайлович Пінчук. Саме йому підконтрольна Наглядова рада, включно з відомим Сергієм Лещенком, який розповів світу про колісний скандал рівно 0 разів", – підсумував Сазонов.

Нагадаємо, Володимир Жмак як глава "Укрзалізниці" почав реформу компанії і виділення вантажних перевезень в окрему бізнес-вертикаль під назвою UZ Cargo. Такий механізм підтримали в Міністерстві інфраструктури. Однак наглядова рада УЗ скасувала рішення про створення UZ Cargo, і тим самим зупинила реформу. А пізніше одноголосним рішенням звільнила з посади Володимира Жмака.

Кабмін схвалив відставку Жмака, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерству інфраструктури в одноденний термін надати інформацію про діяльність правління компанії і наглядової ради у 2017-2021 роках.

Раніше народний депутат, член тимчасової слідчої комісії ВР з питань "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв заявив, що члени наглядової ради отримують по 300 тисяч гривень зарплати щомісяця, проте не розробили план реформ і місяцями не з'являються в Україні. Тому необхідно підняти питання про розформування наглядової ради в цьому складі і створити раду, яка складатиметься з професіоналів. Однак замість цього Кабмін ухвалив рішення змінити керівника УЗ.

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