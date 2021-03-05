Реформа УЗ відбувається повільно, але за європейськими нормами, – експерт

В європейських країнах також був поділ послуг залізниці на окремі види бізнесу

Реформа "Укрзалізниці" здійснюється за європейською моделлю, яка довела на практиці свою ефективність. Про це заявив директор з транспорту і транспортної логістики "Івано-Франківськцемент" Іван Дубас, пише "Obozrevatel".

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"Реформи (Укрзалізниці – ред.) вже проходять. Можливо, не так проходять, як декому здається. Але насправді це дуже велике господарство, інфраструктурна монополія. І там треба зважити дуже чітко навіть дрібний крок для того, щоб весь цей механізм зрушити", – зазначив Дубас.

За його словами, реформування "Укрзалізниці" запізнилося як мінімум на 20 років, і саме тому нині компанія перебуває у важкому стані.

"Зараз це вже нагальне питання. І треба рухати, просувати, розвивати, щоб ми були в плані інфраструктури і цих всіх залізничних перевезень як європейська країна", – сказав Дубас.

Він також зазначив, що реформування "Укрзалізниці" здійснюється за тим самим сценарієм, що був раніше застосований в європейських країнах, де було здійснено розділення послуг залізниці на окремі види бізнесу. На його думку, це дасть можливість відслідковувати фінансові потоки, витрати та ефективність окремих напрямків діяльності залізниці.

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"Це не новий велосипед, це практика європейських країн, тієї ж Угорщини, Чехії, Польщі. Відповідно, не треба придумувати велосипед – потрібно йти тим самим шляхом, ефективно вкладати гроші, визначати, де слабкі ділянки. І все буде добре", - підсумував Дубас.

Як відомо, глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак розпочав процедуру розділення УЗ на окремі підрозділи. Очікується, що вже в 2021 році з’явиться 4 окремі компанії, які займатимуться вантажоперевезеннями, пасажирськими перевезеннями, інфраструктурними питаннями та виробництвом. Всі непрофільні активи компанії, в тому числі медзаклади та спортивні споруди, планують продати або передати у концесію.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив: "Укрзалізниця" має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.

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