Уряд хоче відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму: що зміниться для українців

Після Нового року Кабмін серйозно взявся за реформи в соціальній сфері. У Верховну Раду було подано відразу кілька законопроєктів, які докорінно змінюють існуючу систему розрахунку соціальних платежів, штрафів, багатьох видів інших виплат, а також прожиткового мінімуму. Ще один проєкт на цю тему схвалений Кабміном і, очевидно, буде поданий в парламент найближчим часом. Сайт "Сьогодні" розбирався, яких змін можна очікувати.

Вводяться "базові величини"

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В уряді вже давно говорять про те, що різноманітні виплати і платежі потрібно відв'язати від прожиткового мінімуму. Тепер ці плани набули форми законопроєктів.

Зокрема, законопроєктами вводяться такі нові розрахункові показники:

- базова величина для соціальних виплат на дітей;

- базова величина для соціальних виплат населенню;

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- базова величина для грошових платежів та стягнень;

- базова величина для адміністративних зборів.

Після того, як законопроєкти будуть проголосовані, виплати і збори, які вказані в назві цих показників, не залежатимуть від прожиткового мінімуму. Вони будуть розраховуватися окремо і фіксуватися в законі про держбюджет на кожен рік.

Яким буде розмір базових величин

Відповідь на це питання міститься в проєкті закону "Про заходи щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів та стягнень і плати за надання адміністративних послуг", який схвалений Кабміном, але на момент підготовки матеріалу ще не був зареєстрований в парламенті.

У цьому документі зазначено: в момент введення в дію цих величин вони не відрізнятимуться від прожиткового мінімуму, який буде діяти на цю дату.

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Зокрема, з 1 січня 2022 року базова величина для соціальних виплат на дітей встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, який діяв станом на 1 грудня 2021 року. А соціальна виплата населенню встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на цю ж дату.

На сьогоднішній день ці величини вже відомі. Відповідно до закону про бюджет на цей рік, з 1 грудня прожитковий мінімум для дітей до 6 років становитиме 2100 грн, для дітей від 6 до 18 років – 2618 грн, для непрацездатних осіб – 1934 грн. Відповідно, такими ж будуть базові величини для соціальних виплат.

Базова величина для грошових платежів та стягнень і базова величина для адміністративних зборів у 2022 році встановлюються в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який буде діяти з 1 грудня 2021 року. Це 2481 грн.

Як часто будуть змінюватися базові величини

Введення нових розрахункових величин в Кабміні пояснюють бажанням уникнути підвищення всіх виплат після збільшення прожиткового мінімуму.

"До величини прожиткового мінімуму прив'язане понад 150 різноманітних видів виплат ... Будь-яке збільшення прожиткового мінімуму призводить до автоматичного перерахунку значної кількості виплат і необхідність вишукування додаткових витрат бюджетів всіх рівнів", – йдеться в обгрунтовуючих частини законопроєкту.

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Виходячи з цього, логічно було б припустити, що базові величини будуть встановлюватися на весь рік. Однак законопроєктами передбачено, що вони мають переглядатися. Притому не рідше двох разів на рік. Тобто фактично з такою ж частотою, з якою переглядається зараз прожитковий мінімум.

Базова величина для соціальних виплат муситиме переглядатися з урахуванням інфляцій.

Базова величина для грошових платежів та стягнень і базова величина для адміністративних зборів не будуть "прив'язані" до інфляції. Зокрема, про базову величину для адмінзборів в законопроєкті йдеться, що вона буде розраховуватися "з урахуванням економічного значення адміністративних послуг, зокрема необхідності покриття вартості їхнього надання".

Чи зміниться розмір соцвиплат і штрафів

Загалом виплати і платежі будуть приблизно такими, якими є і зараз. Тому що в текстах законів фразу "прожитковий мінімум" просто замінює на фразу "базова величина", а розмір залишать колишнім.

Наприклад, в законопроєктах № 4670 і № 5013 йдеться про те, в яких випадках застосовуватиметься базова величина для грошових платежів та стягнень. Так, на сьогоднішній день чиновника покарають, якщо в його декларації виявляться "помилки" на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Новим законопроєктом передбачено, що покарання настає, якщо розбіжності в декларації складають 100-250 базових величин для платежів та стягнень. А ця величина, як ми вказали, принаймні спершу дорівнюватиме поточному прожитковому мінімуму.

Однак в ряді випадків суми все ж передбачається змінити. Наприклад, зараз законодавство передбачає нагороду викривачу корупції, якщо виявиться, що корупціонер завдав державі збитків на суму понад 5000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. А в нових законопроєктах пропонується нагороджувати викривача, тільки якщо збитки перевищать 6420 базових величин для грошових платежів та стягнень. Тобто отримати нагороду за "здачу" корупціонера тепер буде важче.

Також зміниться низка соціальних виплат. Наприклад:

Виплата додаткової пенсії "чорнобильцям" за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації родинам за втрату годувальника зараз не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів (ПМ), а в майбутньому їх передбачається виплачувати в повному обсязі, незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання обов'язків 750 ПМ – 965 базових величин (БВ) для соціальних виплат населенню.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовця від нещасного випадку або у випадку хвороби: зараз 500 ПМ – буде 645 БВ.

Одноразова грошова військовослужбовцю в разі інвалідності: для I групи виросте з 400 ПМ до 515 БВ, для II групи – з 300 ПМ до 385 БВ, для III групи – 250 ПМ до 320 БВ.

Надбавка до пенсій для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною зменшиться з 200% мінімальної пенсії за віком до 70% БВ.

У разі смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною, виплати членам родини зростуть з 5 ПМ до 6,2 БВ.

Вихідна допомога для осіб, які звільняються через призов або прийняття на військову службу збільшаться з 2 ПМ до 2,6 БВ.

Грошове забезпечення військовозобов'язаних, які не працювали на момент призову, підростуть з 1 ПМ до 1,3 БВ.

Разова грошова допомога, яка виплачується учасникам бойових дій до 5 травня: зараз розмір затверджує Кабмін – в майбутньому суму зафіксують в розмірі 85% БВ для виплат.

Разова грошова допомога, яка виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни до 5 травня: для I групи виросте з 50% ПМ до 255% БВ, для II групи – з 40% ПМ до 225% БВ, для III групи – з 30% ПМ до 195% БВ.

Надбавка до пенсії для почесних донорів зросте з 10% ПМ до 13% БВ.

Що буде з прожитковим мінімумом

Прожитковий мінімум залишається базовим соціальним стандартом, проте його планують радикально змінити і наблизити до реального.

В законопроєктах йдеться про те, що розмір прожиткового мінімуму має перераховуватися щомісяця – як загалом, так і для кожної соціально-демографічної групи окремо. Ці дані будуть публікуватися до 25 числа на сайті Мінсоцполітики.

Згідно з новими нормами, в прожитковий мінімум буде встановлено таке співвідношення товарів і послуг: 50% розміру прожиткового мінімуму будуть займати продовольчі товари, а ще 50% – непродовольчі товари та послуги.

Детальніше про нові підходи до розрахунку прожиткового мінімуму дивіться в сюжеті:

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