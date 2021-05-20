Розв'яже руки Росії. "Нафтогаз" закликав США не скасовувати санкції проти "Північного потоку – 2"

"Північний потік – 2" залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи, у зв'язку з цим "Нафтогаз" звернувся до США

Запуск "Північного потоку – 2" розв'яже руки РФ у її воєнній агресії проти України, зазначили автори листа. Фото: REUTERS / Axel Schmidt

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також десятки українських парламентаріїв і представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн ЄС, закликавши їх зберегти санкції проти проекту газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це повідомляється на сайті НАК 20 травня.

"Північний потік – 2" залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, що наділені повноваженнями та відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинки цього проєкту", – ідеться в листі, його цитує пресслужба компанії.



У документі висловлюють стурбованість у зв'язку з пропозиціями Держдепартаменту США, поданими в Конгрес, щодо відмови від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, керівництва та її співробітників.



Оскільки Європарламент також підтримує припинення реалізації російського проєкту, українська сторона звернулася із закликом про припинення будівництва газопроводу і до Німеччини.



Автори листа підкреслили, що введення в експлуатацію "Північного потоку – 2" розв'яже руки Росії в подальшій воєнній агресії проти України.

Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проєкту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.