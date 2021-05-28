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Разумков підтримав повну заборону на імпорт російсько-білоруської електроенергії

28 травня, 14:08

Ірина Ненько Ірина Ненько

Водночас спікер висловив сподівання, що через кілька років Україна зможе інтегруватися в європейську систему енергозабезпечення

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков / Фото: Верховная Рада

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує заборону імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на виступ спікера, пише "Politeka".

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"Щодо імпорту електроенергії, ці розмови йдуть давно, і в принципі ми розуміємо, система у нас замкнута, Україна, Білорусь, Росія, Молдова ще з радянських часів пов'язані між собою. Тому говорити, що це виключно білоруська електроенергія, а не російська – досить важко. Тому здебільшого, я вважаю, що це правильний підхід", – сказав Разумков в ефірі Радіо НВ у четвер.

Водночас він висловив сподівання, що через кілька років Україна зможе інтегруватися в європейську систему енергозабезпечення.

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Нагадаємо, 26 травня НРКЕКУ обмежила до 0 МВт доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україну з Росії та Білорусі тільки до 1 жовтня 2021 року. Водночас підписаний президентом Зеленським закон передбачав заборону до 31 грудня 2021 року.

Тимчасове рішення НКРЕКП розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

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