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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Розмитнення авто в "Дії" і Держбюджет на 2022 рік – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
16 вересня, 06:30
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини
У додатку можна зареєструвати авто, а проєкт бюджету направили в Раду
У додатку можна зареєструвати авто, а проєкт бюджету направили в Раду / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів на засіданні затвердив проєкт Держбюджету на 2022 рік, а Єврокомісія виділила Україні 600 мільйонів євро.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини середи, 15 вересня.

Ціна на газ в Європі

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Ціна на газ в Європі 15 вересня досягла позначки в 950 доларів за тисячу кубометрів і побила черговий історичний рекорд.

Ще о 10:00 ціна жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла майже 842,5 долара за тисячу кубометрів або 68,995 євро за мегават на годину. Ближче до 11:30 вона досягла нової позначки – 900 доларів. А вже о 12:30 ціна встановилася на рівні 950 доларів за тисячу кубометрів.

Що буде з тарифами в Україні

Стрімке зростання ціни на газ впливає на тарифи. Але в Україні для підприємств теплокомуненерго даються ліміти на газ, які розраховуються виходячи з середнього споживання за останні три роки.

"Якщо зима буде холодною, теплокомуненерго цей ліміт переберуть. Все, що вище ліміту, буде продаватися за ринковою ціною НАК "Нафтогаз", і це може серйозно вдарити по доходах теплокомуненерго", – сказав він.

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Експерт не виключив можливості підвищення тарифів на тепло в окремих регіонах, однак висловив упевненість, що обсяг власного українського газовидобутку і компенсація теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах з держбюджету дозволить Україні без проблем увійти в осінньо-зимовий період.

Єврокомісія схвалила гроші для України

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні 600 мільйонів євро. Це другий транш макрофінансової допомоги нашій країні в рамках кредитної програми на 1,2 млрд євро, який ми отримаємо приблизно в жовтні.

Держбюджет на 2022 рік

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Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Для України є незмінними ключові пріоритети: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджіталізація, підтримка підприємців і економіки.

У бюджеті буде прописано:

  • зростання зарплати лікарів в 1,6 раза;
  • 100% черги ветеранів АТО повинні бути забезпечені житлом;
  • для студентів: 2 тис. грн мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;
  • виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;
  • в 1,9 раза більше ресурсів на цифровізацію;
  • підготовка до Всеукраїнського перепису населення;
  • на 30% зростання видатків на інклюзивну освіту;
  • зниження дефіциту до 3,5% ВВП.
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