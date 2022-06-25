Розплата за війну? Ще одна держава передасть Україні російське "добро"

Сума заморожених активів збільшуватиметься з кожним днем / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Канада ухвалила зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи". Вони фактично
передбачають конфіскацію іноземного (активів РФ) майна та його передання іншій іноземній держаі (Україні).
Про це
інформує уряд Канади.
Так, станом на 7 червня правоохоронці Канади вже заарештували активи РФ на загальну суму близько
328 млн доларів США. Ця сума з кожним тижнем буде все збільшуватись, оскільки постійно знаходять нові операції, майно чи рахунки. В додаток до цього, розширюють і список фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції.
Як
написав у Twitter голова Офісу президента України Андрій Єрмак, це "перший прецедент зміцнення у законодавстві такого механізму після початку війни".
Резерви Центробанку РФ дістануться Україні
В найближчі два-три роки
заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.
Як
заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, заморожені на Заході кошти Центрального банку Росії вже зарезервовані для України. Йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів. "Позитивні зрушення полягають у тому, що зарезервовано для України ті кошти, які були заморожені від ЦБ РФ, від країни агресора. Це більше 300 млрд дол. Туди будуть продовжувати надходити кошти від власності, яка буде реалізовуватися за межами Росії і теж підпадає під санкції..." — розповів Олег Устенко.
Тобто, за його словами, ці резерви продовжуватимуть наповнювати ресурсами.
Раніше ми розповідали, які
санкції Канада ввела проти РФ, а також писали, як українським переселенцям отримати допомогу в Канаді.