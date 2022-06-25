Розплата за війну? Ще одна держава передасть Україні російське "добро"

Ця країна фактично створила історичний прецедент

Сума заморожених активів збільшуватиметься з кожним днем / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Канада ухвалила зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи". Вони фактично передбачають конфіскацію іноземного (активів РФ) майна та його передання іншій іноземній держаі (Україні).

Про це інформує уряд Канади.

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Так, станом на 7 червня правоохоронці Канади вже заарештували активи РФ на загальну суму близько 328 млн доларів США. Ця сума з кожним тижнем буде все збільшуватись, оскільки постійно знаходять нові операції, майно чи рахунки. В додаток до цього, розширюють і список фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції.

Як написав у Twitter голова Офісу президента України Андрій Єрмак, це "перший прецедент зміцнення у законодавстві такого механізму після початку війни".