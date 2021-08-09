"Заради показового зменшення тарифу під загрозу ставлять усі електромережі країни", – експерт

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Спроба знизити тариф на електроенергію завдяки зниженню витрат на ремонт електромереж створить перешкоди для інтеграції України на європейський енергоринок, заявив економіст Борис Кушнірук у своєму блозі для сайту LIGA.net 5 серпня, пише "Гордон".

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"Міненерго запропонувало знизити тариф для всіх категорій населення – для багатих і бідних, незалежно від споживання – до 1,44 грн/кВт·год з 1,68 грн/кВт·год. Це чистої води популізм і демонстративне економічне невігластво. Платіжка для квартири пенсіонерки з місячним споживанням 100 кВт знизиться на 24 грн (дві буханки хліба), а для власника котеджу в Кончі-Заспі зі споживанням 5000 кВт·год – на 1200 грн у місяць", – написав він.

За даними Кушнірука, фінансувати це рішення запропонували коштом обленерго – пропонується забрати у них частину грошей, які мали витратити на ремонт і оновлення мереж, на компенсацію держпідприємству "Гарантований покупець", яке продаватиме населенню струм за пільговою ціною.

"Мова йде про 6 млрд грн на рік. Це дуже небезпечний крок. Без ремонту ліній електропередачі і трансформаторів енергомережі взимку розваляться. І не важливо буде, скільки тариф, якщо електроенергії в селі не буде. До того ж насправді в умовах об'єктивного загальносвітового тренда зростання споживання електроенергії в економіці вкрай потрібно не зменшувати, а збільшувати інвестиції в оновлення електромереж і електропідстанцій", – підкреслив Кушнірук.

На його думку, з економічної точки зору, такі дії є абсурдними, а з юридичної – незаконні і "рано чи пізно" подібне рішення буде скасовано в суді.

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"Заради показового зменшення тарифу під загрозу ставлять все електромережі країни. Це рішення рано чи пізно скасують в судових органах. Якщо не в Україні, то за позовами власників обленерго (а серед них є й іноземні компанії і громадяни) у міжнародних судах. А це означає, що згодом фактично за дешеву електроенергію для заможних верств населення доведеться заплатити з державного бюджету. За економічне невігластво і популізм неминуче доведеться платити з держбюджету, тобто з кишень усіх українських громадян. Однак навіть спроба таким чином знизити тариф і забрати інвестиції з електромереж поставить хрест на всіх прагненнях до інтеграції до енергосистеми ЄС. Більше того, МВФ також не зрадіє такому махровому популізму влади", – додав експерт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 28 липня зафіксував до 31 серпня діє тариф на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт·год. За даними "РБК-Україна", уряд підготував проєкт постанови, в якому йдеться про зниження тарифу на електроенергію для населення до 1,44 грн за кВт·год.

Наприкінці 2020 року уряд скасував пільговий тариф у 0,9 грн/кВт· год на перші 100 кВт·год для побутових споживачів. Із 1 січня 2021 року населення платить за всю спожиту електроенергію за єдиним тарифом.

До цього ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року, писав портал ExPro. Вони становили 0,9 грн/кВт·год на перші 100 кВт·год і 1,68 грн/кВт·годину на інший обсяг місячного споживання.