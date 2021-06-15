Рада ввела податкову амністію. Коли пробачать тіньові доходи і скільки це буде коштувати

Парламент ухвалив у другому читанні визначальний законопроєкт для впровадження в Україні нульової декларації

Верховна Рада України схвалила проведення податкової амністії для українців. "Прощати" тіньові доходи і майно будуть за допомогою так званої нульової декларації. Це передбачає законопроєкт № 5153, який парламент прийняв у другому читанні 243 голосами.

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Цей законопроєкт – визначальний у проведенні податкової амністії, він викладає основні її принципи. У пакет необхідних документів також входять № 5155, 5156. У них прописані технічні подробиці.

Терміни податкової амністії

З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

У цей період буде проводитися добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб.

Ставки збору з декларування

ᐅ 5% з валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках у банках в Україні (альтернатива: 6% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку);

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ᐅ 9% з валютних цінностей, розміщених за кордоном (альтернатива: 11,5% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку);

ᐅ 2,5% з державних облігацій України, придбаних в період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року (альтернатива: 3% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку).

ᐅ квартиру загальною площею до 120 кв. м або будинок до 240 кв. м;

ᐅ нежитлові будівлі комерційного призначення загальною площею до 60 кв. м;

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ᐅ земельні ділянки, розмір яких не перевищує 2 га для ведення особистого селянського господарства, 12 соток для садівництва, 25 соток у селах, 15 у селищах і 10 у містах для будівництва будинків, 1 сотку – для гаража;

ᐅ особистий транспортний засіб (крім легкового авто з об'ємом двигуна понад 3000 куб. см і / або ринковою вартістю понад 375 мінзарплат, мотоцикла з робочим об'ємом циліндрів понад 80 куб. см, літака, вертольота, яхти і катери);

ᐅ інші активи вартістю менше ніж 400 тис. грн.

Хто може взяти участь:

ᐅ фізичні особи – резиденти, серед них і самозайняті;

ᐅ фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування або на момент нарахування (отримання) доходів, за які придбано об'єкти декларування.

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Нагадаємо, напередодні парламент повернув кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях чиновників: