Рада без їдальні: де харчуються і які чайові лишають нардепи (відео)

Нардепи соромляться нести в Раду "сидори", тому викручуються хто як може

Депутати залишилися без гарячого обіду – через карантин у Верховній Раді закрили їдальню. Тепер народним обранцям доведеться або носити їжу з собою, або замовляти доставку. Де їдять і які чайові лишають депутати?

Реклама

Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Валерія Шапоренко.

Парламент працює практично у дві зміни: заплановано два позачергові засідання. І депутатам доведеться обійтися без звичних обідів – їдальня в Раді зачинена через карантин. Перехопити можна хіба що кави з автомату.

Як і де підкріпитися – тепер депутатам доводиться вигадувати. Боксів із їжею обранці не несуть – хіба що легкий перекус.

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук каже, що один день посту їй не завадить. Вона не може брати з собою судочки, бо це негарно, тому взяла соломку, тож буде нею обідати.

Реклама

Інші депутати вирішили скористатися нагодою і пообідати на свіжому повітрі. Комплексного обіду тут не замовиш, тож нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко каже, що підготувався і, аби мати сили до вечора, поживно поснідав.

Депутати зголодніли після розгляду закону, який має завершити земельну реформу. Над ним б’ються від березня – через три тисячі правок, подані фракціями меншості. У перерву народні обранці потяглися до ятки з кавою та солоденьким.

За словами продавця Антона, йому залишили чайових гривень 100.

Тим народним обранцям, яким режиму харчування порушувати не можна, доведеться йти по гарячі обіди до сусідньої будівлі, де їдальня ще працює, або замовляють доставку.

Євгенія Кравчук зі "Слуги народу" розповідає, що замовила суп з шампіньйонами, адже зробити це – точно не проблема.

Реклама

З обмеженнями їдальня у парламенті працює від минулого року. Щоправда, стосувалися вони здебільшого журналістів – зайти могли не всі охочі одразу. А от депутатам спікер робив зауваження за перекуси в залі.

Тепер часу знайти їжу поза Верховною Радою депутатам вистачить – перерву продовжили з 30 хвилин до години. У цей час у залі проводитимуть кварцювання. Так намагаються знизити ризик захворювання серед народних обранців, 170 з яких вже перехворіли на коронавірус.

Нагадаємо, після того, як у Верховній Раді на карантин закрили їдальню,фракція "Слуга народу" організовує для своїх членів доставку харчів.

Також нагадаємо, раніше "слуга" Жан Беленюк жалівся, що обідати у Верховній Раді виходить досить накладно і показав відео з депутатської їдальні.

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама