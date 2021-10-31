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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Робота для українців у Чехії. Кому та за що готові платити від 150 тис. грн на місяць?

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
31 жовтня, 18:43
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Для такої високої зарплати від деяких заробітчан вимагають знати англійську та чеську мови, наявність закордонного паспорта та сертифікат про вакцинацію
Розповідаємо, хто із заробітчан може отримувати високі зарплати у Чехії
Розповідаємо, хто із заробітчан може отримувати високі зарплати у Чехії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середня зарплата для тих українців, хто шукає роботу в Чехії, у жовтні 2021 року становила близько 67.5 тис. грн.

За даними кадрового порталу grc.ua, практично всі вакансії від 100 тис. грн – це вакансії для IT-фахівців: програмістів, тестувальників, IT-рекрутерів, фінансистів в IT, менеджерів з продажу в IT, керівників проектів, маркетологів в IT тощо.

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Так, наприклад, тимлід/fullstack розробник/технічний менеджер проектів може розраховувати на оклад до 3.5 тис. євро (до вирахування податків), розповіли в grc.ua "Сьогодні".

Крім цього, роботодавці обіцяють додаткові бонуси:

  • фінансові бонуси від продажу проектів;
  • допомога з релокацією до Праги;
  • допомога з робочою візою;
  • оплачувану оренду квартири на перші 3 місяці проживання.

Але це не межа! Так, розробник, який працює у веб-фреймворку ruby on rails, може отримувати до 5 тис. євро (до вирахування податків).

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З обов'язкових вимог: вільна англійська мова, релевантний досвід роботи не менше 5 років, досвід роботи з Git, Github, SVN, Mercurial, розуміння принципів роботи HTML5, JavaScript та CSS3.

Важливим є і софт скілз – кандидат має бути командним гравцем, який вміє працювати в мультинаціональній та мультикультурній команді.

Хто може розраховувати на оклад до 80 тисяч гривень?

На оклад трохи менше (до 80 тис. грн.) можуть розраховувати фахівці з продажу не зі сфери ІТ . Найчастіше ця сума складається з окладу (до 50 тис. грн), бонусів від продажу та премії за виконання KPI. Окрім цього обіцяють харчування за рахунок компанії, оплату представницьких витрат та компенсацію витрат на мобільний зв'язок.

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А кому готові сплачувати до 70 тис. грн?

До 70 тис. грн пропонують спеціалістам зі сфери "наука та освіта" та "автомобільний бізнес". У сфері освіти потрібні викладачі англійської та німецької мов. Найчастіше це онлайн-заняття, зарплата складається з окладу та відсотка вартості уроку.

У сфері "автомобільний бізнес" потрібні автомеханіки (57% усіх вакансій профсфери), автоелектрики (13%) та спеціалісти з продажу авто.

Що потрібно робити за зарплатню до 50 тис. грн?

До 50 тис. грн пропонують спеціалістам зі сфери гостинності індустрії краси. Потрібні кухарі, офіціанти, адміністратори СПА-салонів та салонів-краси. Також потрібні тренери до спортклубів.

Обов'язкові: досвід роботи, володіння англійською та чеською мовами (знання німецької буде плюсом), наявність закордонного паспорта, ковід-сертифіката та наявність дозволу на роботу. Для більшості вакансій компенсація складається з кількох частин: мінімальний оклад, чайові та бонуси за виконання KPI.

Хто може розраховувати за заробітну плату до 45 тис. грн?

До 45 тис. грн обіцяють українцям, які шукають вакансії у категоріях "виробництво та сільське господарство", "домашній персонал", "будівництво" та "початок кар'єри, студенти". Потрібні як досвідчені працівники (трактористи, електрики, водії навантажувачів), так і різноробочі та робітники на конвеєрну стрічку.

Оклад залежить від досвіду роботи, знання чеської мови та готовності до понаднормової роботи. Обіцяють спец. одяг, харчування та проживання за рахунок роботодавця та дотримання трудового договору.

Обов'язково наявність закордонного паспорта та сертифіката про вакцинацію, рештою всіх питань (оформлення дозволу на роботу та робочої візи) обіцяє зайнятися роботодавець.

До речі, як раніше писали "Сьогодні", найбільше відкритих вакансій у сфері IT (31% усіх актуальних вакансій регіону), "Продажі" (19%) та "Виробництво та сільське господарство" (15%).

А скільки готові платити у Польщі?

Середня заробітна плата, яку пропонували українцям польські роботодавці у вересні, становила близько 35 тис. грн. (на 32,5 тис. грн. менше, ніж зараз у Чехії).

Кому найчастіше пропонують роботу:

  • робітникам (14%);
  • спеціалістам із сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);
  • кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).
  • спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам із сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека". Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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