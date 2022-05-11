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Путін злякався наслідків? Як Росія рятується від дефолту та звідки у неї резерви

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 травня, 12:35
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Розповідаємо, чи загрожував Росії дефолт навіть після оплати зовнішніх боргів у рублях
Росію чекає дефолт
Росію чекає дефолт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія все одно перебуває на межі технічного дефолту, хоча Кремль й розрахувався зі своїми зовнішніми кредиторами рублями у квітні.

Про причини пише видання CNBC.

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Спочатку Міністерство фінансів Росії спробувало заплатити в рублях, використовуючи доларові резерви, але Мінфін США заблокував цю спробу. Великі рейтингові агенції заявили, що це стало б першим дефолтом із зовнішнього боргу країни.

У той же час MSCI Research повідомила, що "ймовірність дефолту, що передбачається ринком кредитно-дефолтних свопів, як і раніше виключно висока протягом одного і п'яти років".

"Ймовірність дефолту, що передбачається ринком кредитно-дефолтних свопів (CDS), як і раніше була виключно високою протягом одного і п'яти років" , – розповіли керуючий директор MSCI Енді Спаркс та віцепрезидент Габор Алмасі.

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Таким чином, Росія скористалася звільненням від санкцій США, яке дозволяє проводити виплати за облігаціями за державним боргом Росії із джерел, уповноважених Казначейством на індивідуальній основі.

Коли станеться крах

Дефолту РФ західні експерти чекали одразу після вторгнення агресора до України. Тоді з країни вийшли масштабні гравці, а активи банків, компаній та олігархів заморозили.

Серйозні збитки економіка РФ отримала після заморожування валютних резервів Центробанку РФ. Це ізолювало країну від світової фінансової системи.

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Раніше ми розповідали, що буде з Росією після дефолту, й писали, як росіяни обходять санкції.

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