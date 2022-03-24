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З хворої голови на здорову? Чому Путін вирішив продавати газ за рублі

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 17:32
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Експерти пояснили, до чого може призвести зміна валюти газових контрактів
Зараз Росія має труднощі з оплатою за боргами
Зараз Росія має труднощі з оплатою за боргами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія намагається перекроїти європейський енергетичний ринок. Путін зажадав перевести оплату за постачання російського газу на експорт у "недружні країни" з доларів та євро на російські рублі. Він доручив російському Центробанку та уряду за тиждень визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

"Сьогодні" з експертами розбиралися, навіщо це потрібно Росії.

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Перепідписати контракти

Перше, на що звертають увагу експерти, що вимога російського керівництва змінити валюту контракту вимагатиме від усіх компаній перепідписати вже існуючі договори. Іншими словами, це може бути просто привід спробувати, крім валюти контрактів, внести в поточні договори та інші зміни.

"У газових контрактах зазначено, що платити треба в конкретній валюті. Не принципово, долар це буде або євро. І рублі там не передбачені. І в односторонньому порядку сказати: "А тепер я хочу отримувати виторг у рублях" просто не можна", – пояснює економіст Сергій Фурса.

За його словами, багато європейських компаній вже відмовилися від запропонованої нової форми оплати карбованцями за газ. Своє "ні" озвучили італійські та австрійські енергетики. Щоправда, лояльні до путінського режиму країни, все-таки можуть піти на такий крок і зробити приємне керівництву РФ.

З хворої голови на здорову

Ще одна причина ініціативи запровадження рублевих оплат – це спроба перенести точку входу валюти з ЄС до Росії. За сьогоднішніми схемами компанії ЄС платять за газ у євро чи доларах на рахунки певних банків, а "Газпром" та його дочірні компанії мають самі займатися тим, що заводити гроші в РФ.

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А цьому заважають санкції, накладені на російські банки. Навіть держкомпанії та великі холдинги періодично стикаються з тим, що не можуть зробити проплати на адресу кредиторів і фактично перебувають у стані технічного дефолту.

"Припускається, що покупці газу повинні будуть шукати рублі на внутрішньому російському ринку. Тобто, оплата перетворюється на головний біль європейців, плюс знижується ризик того, поки гроші сягнуть Газпрому звичним безготівковим маршрутом – їх теж хтось може заарештувати", – каже екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Крім того, є побоювання, що якщо європейці продаватимуть свої долари та євро на російському внутрішньому ринку, то Центробанк зможе маніпулювати курсом рубля. Хоча в цьому може бути мінус для РФ.

"Важливе питання – за яким курсом Росія запропонує отримувати рублі за газ? Ну явно не по довоєнним 75 руб. за дол. і в умовах жахливого товарного дефіциту стабільна девальвація рубля неминуча. Тобто перехід на розрахунки за газ із твердої валюти на слабкий рубль – це постріл собі в ногу", – каже економіст Ерік Найман.

Експерт не виключає, що у такий спосіб Росія хоче поставити ЄС у незручне становище – їм доведеться самим вигадувати, як оминати санкції, щоб платити за російський газ у рублях.

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Спосіб обійти санкції

Ще одна причина такого рішення полягає в тому, що через заморожені резерви російського Центробанку, Росія зазнає труднощів з оплатою за боргами. Якщо зобов'язати західні країни купувати газ за рублі, то й за боргами можна буде розраховуватись рублями.

"Це спосіб відсувати дефолт. У РФ сподіваються, що ЄС погодиться отримувати оплату за російські єврооблігації рублями. Тобто Росія перераховуватиме власникам єврооблігацій та інших російських боргів рублі на спец рахунок. З нього буде проводитися оплата за боргами. Це дозволить нескінченно уникати дефолту", – каже Ерік Найман.

За його словами, у Росії хочуть, щоб одержувачі рублів продавали їх зацікавленим європейцям, щоб ті, у свою чергу, розраховувалися цими рублями з РФ за російський газ та іншу сировину.

Щоправда, більшість експертів вважають, що європейські країни не підуть на поводу Росії. Адже тоді вони, по суті, намагатимуться обминати власні санкції. А це призведе не лише до економічних втрат, а й репутаційних.

Раніше ми писали про те, як війна Росії в Україні вдарить по всій світовій економіці. Як росіяни житимуть під санкціями, читайте тут.

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Цитата дня

Рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі – це спроба укріпити рубль та оголосити економічну війну Європейському Союзу.

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