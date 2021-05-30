Путін хоче прив'язати нас до радянської системи – депутат литовського сейму про нову білоруську АЕС

За його словами, мета АЕС назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми

Поставки електроенергії виробництва нової білоруської атомної станції спрямовані на те, щоб назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми.

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Про це в ефірі 1 + 1 заявив глава комітету закордонних справ сейму Литви Жигімантас Павіліоніс.

"Ми заборонили імпорт електроенергії з Білорусі тому, що для нас це імпорт з країни-агресора. Атомна станція Кремля, яка будується спільно з Китаєм. Ми її називаємо "Чорнобиль-2" тому, що вона будується практично на кордоні", – сказав Павіліоніс.

За його словами, в Білорусі планують побудувати ще один блок: "Це все для того, щоб ми, як і ви, які не синхронізувалися з Заходом. Ми хочемо "відрубатися" від цієї радянської системи, а Путін це будує тільки тому, щоб пріявязать нас до своєї системи".

Нагадаємо, Україна купує електроенергію у Білорусі з 3 січня. А з 1 лютого в Україні почалися поставки енергії ще й з Росії.

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Як ми писали раніше, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії в Україні до 1 жовтня 2021 року.