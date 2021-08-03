SkyUp поповнив флот новим літаком: "пташку" назвали Оскаром

У серпні лоукостер анонсував ще одне поповнення в числі повітряних суден

Новий літак SkyUp вже в Борисполі. Колаж "Сьогодні" / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Новий літак українського лоукостера SkyUp, середньомагістральний Boeing 737-800NGВ, прибув в Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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Про це розповіла прес-служба компанії.

Назвали Оскаром

Цікавий факт: повітряному судну присвоїли не тільки реєстраційний номер, але і власну назва.

"Прилетіла наша пташка! Звуть пташку Оскар, реєстраційний номер UR-SQO", – йдеться у вітальному повідомленні компанії.

Нове повітряне судно здійснюватиме як міжнародні рейси, так і польоти за внутрішніми маршрутами. В цей момент компанія охопила понад 60 напрямків. Серед них: Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Франція, Саудівська Аравія, Чорногорія, Хорватія, ОАЕ, Туреччина, Казахстан, Узбекистан, на острова Мадейра та Кіпр.

Яки він є, Boeing 737-800NGВ:

Повітряне судно вміщує в себе 189 пасажирів;

Літак став 13-м в парку авіакомпанії і сьомим даної моделі;

Оскар випущений в 2012 році;

Оснащений вінглетами Blended Winglet.

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Повітряне судно вже пройшло повну технічну перевірку і готове до польотів. Крім того, авіакомпанія анонсувала до кінця літа прибуття ще одного літака.

Флот SkyUp Airlines вже включає:

два Boeing 737-700 NG на 149 місць;

сім Boeing 737-800 NG на 189 місць;

чотири Boeing 737-900 ER на 215 місць.

Нагадаємо, в липні український лоукостер відзначився прогресивністю і змінив форму бортпровідниць. З осені вони носитимуть кросівки замість туфель на шпильці. У SkyUp пояснили, такий перехід полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

Також авіакомпанія оголосила про відкриття прямих рейсів в центр гірничодобувної промисловості Узбекистану – місто Наводь. Літаки будуть туди літати раз в тиждень.

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