Псевдоремонтники техніки дурять українців. Як працює схема

Шахраї в Україні знову видають себе за ремонтників – забирають техніку нібито в сервіс, а потім зникають. На руку аферистам грає популярна під час карантину послуга, коли майстер сам приїжджає до клієнта, відвозить техніку, а потім повертає.
Як працюють шахраї і що потрібно знати, щоб не стати їхнью жертвою, з'ясував кореспондент "Сьогодні" Георгій Марінов.
Іванна Прочук через шахраїв втратила дорогий телефон. Під час локдауну, коли всі сервіси були закриті, вона вирішила відремонтувати важливий девайс, не виходячи з дому. В онлайн-сервісі пообіцяли впоратися за два дні. А коли менеджер приїхав забрати техніку, дівчина не стала брати розписку або будь-які інші документи.
За такою схемою менше ніж за місяць зловмисники встигли обікрасти два десятка українців, каже експерт з безпеки Руслан Болгов. Він рекомендує вибирати тільки перевірені сервісні центри.
"Перш ніж віддавати свої цінності, девайси, гаджети, звертайте увагу на відгуки в інтернеті. Це можуть бути соціальні мережі, сайти з відгуками", – радить Болгов.
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Дмитро Харитонов більше п'яти років володіє сервісним центром з ремонту техніки. У його майстерні лагодять мобільні телефони і комп'ютери. Він наполягає: викликаючи майстра, що забирає техніку з дому, потрібно уважно вивчити його документи.
"Треба, щоб він пред'явив квитанцію. І непогано б ще подивитися його паспортні дані, щоб упевнитися в його особі. На квитанції мають бути вказані строки ремонту, повинна бути чітко прописана адреса організації, її реквізити", – перераховує Харитонов.
Також не завадить у присутності майстра зателефонувати в офіс компанії, яку він представляє. Це дозволить перевірити, чи дійсно він працює в сервісі.
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" також повідомляв про шахрайство на установці вікон. Ввічливі молоді люди у фірмових костюмах пропонують українцям встановити вікна та балкони від виробника, якого не існує в природі. Ціни пропонують низькі, терміни роботи – найкоротші. Але як тільки отримують завдаток – зникають.
Крім того, ми розповідали, як в Києві масово позбувалися старої техніки.
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