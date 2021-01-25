Псевдоремонтники техніки дурять українців. Як працює схема

Шахраї в Україні знову видають себе за ремонтників – забирають техніку нібито в сервіс, а потім зникають. На руку аферистам грає популярна під час карантину послуга, коли майстер сам приїжджає до клієнта, відвозить техніку, а потім повертає.

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Як працюють шахраї і що потрібно знати, щоб не стати їхнью жертвою, з'ясував кореспондент "Сьогодні" Георгій Марінов.

Відео: Сьогодні

Іванна Прочук через шахраїв втратила дорогий телефон. Під час локдауну, коли всі сервіси були закриті, вона вирішила відремонтувати важливий девайс, не виходячи з дому. В онлайн-сервісі пообіцяли впоратися за два дні. А коли менеджер приїхав забрати техніку, дівчина не стала брати розписку або будь-які інші документи.

За такою схемою менше ніж за місяць зловмисники встигли обікрасти два десятка українців, каже експерт з безпеки Руслан Болгов. Він рекомендує вибирати тільки перевірені сервісні центри.

"Перш ніж віддавати свої цінності, девайси, гаджети, звертайте увагу на відгуки в інтернеті. Це можуть бути соціальні мережі, сайти з відгуками", – радить Болгов.

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Дмитро Харитонов більше п'яти років володіє сервісним центром з ремонту техніки. У його майстерні лагодять мобільні телефони і комп'ютери. Він наполягає: викликаючи майстра, що забирає техніку з дому, потрібно уважно вивчити його документи.

"Треба, щоб він пред'явив квитанцію. І непогано б ще подивитися його паспортні дані, щоб упевнитися в його особі. На квитанції мають бути вказані строки ремонту, повинна бути чітко прописана адреса організації, її реквізити", – перераховує Харитонов.

Також не завадить у присутності майстра зателефонувати в офіс компанії, яку він представляє. Це дозволить перевірити, чи дійсно він працює в сервісі.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" також повідомляв про шахрайство на установці вікон. Ввічливі молоді люди у фірмових костюмах пропонують українцям встановити вікна та балкони від виробника, якого не існує в природі. Ціни пропонують низькі, терміни роботи – найкоротші. Але як тільки отримують завдаток – зникають.

Крім того, ми розповідали, як в Києві масово позбувалися старої техніки.

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