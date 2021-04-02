Прожитковий мінімум зросте. Але чи буде в Україні гідний рівень життя?

Влада вже готова відв'язати більшість виплат і платежів від прожиткового мінімуму (ПМ). У 2022 році введуть ряд "базових величин", а сам прожитковий мінімум будуть підвищувати прискореними темпами – до 25%. Але опитані сайтом "Сьогодні" експерти налаштовані песимістично: соціальні гарантії все одно недостатні, а на більші немає грошей.

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Замість поділу і підвищення прийшов час повністю переглянути якісні та кількісні складові прожиткового мінімуму, вважає юрист Станіслав Батрин. Тим більше, що у держави є конституційні зобов'язання:

"Постійні політичні тези про підвищення прожиткового мінімуму самі по собі позбавлені сенсу, оскільки прожитковий мінімум – це динамічна і якісна категорія. Це не питання нових рішень. За Конституцією, держава має забезпечити кожному гідний рівень життя, що і є прожитковим мінімумом. Тому слід дбати не про математичне його підвищенні на 10-15%, а про повний і ціннісний перегляд".

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Економіст Олександр Охріменко згоден, що заплановане підвищення прожиткового мінімуму недостатнє. Однак він констатує: перехід до реального ПМ зараз неможливий, тому що на це в бюджеті просто немає грошей:

"У нас дійсно прожитковий мінімум дуже занижений, його дійсно потрібно підняти. Але якщо підняти цей показник дуже істотно, доведеться піднімати і пенсії. Тому що від прожиткового мінімуму залежать пенсії, соцвиплати тощо. А грошей на це в бюджеті немає. Навіть якщо відв'язати від прожиткового мінімуму інші виплати, це не допоможе. Наприклад, якщо зараз підняти одні тільки пенсії до рівня реального прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія повинна становитиме близько 3500 грн, а середня – близько 5500 грн. Щоб це зробити, потрібно додатково влити в Пенсійний фонд приблизно таку ж суму, яку зараз становить весь його бюджет. Це нереально" .

Нагадаємо, в планах Кабміну і Ради – такий зростання прожиткового мінімуму (за умови, що його відв'яжуть від соцвиплат):

у 2022 році – на 14%;

в 2023 році – на 15%;

в 2024 році – на 25%.

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Детальніше про нові підходи до розрахунку прожиткового мінімуму дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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