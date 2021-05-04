Гробки на карантині. Скільки можна заробити на прибиранні могил

В Україні ще триває карантин, однак вже почалися поминальні дні. Щоб уникнути масового скупчення людей, біля цвинтарів чергуватимуть патрульні. Українцям радять не приносити їжу та відмовитися від пластикових квітів. Скільки цього року коштуватиме підготовка до "проводів" і скільки можна заробити на прибиранні чужих могил?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає кореспондентка Анастасія Середа.

Перед "гробками" цвинтарі стають чепурними і яскравими від квітів. На могилах родини Довгалюків живі квіти будуть разом зі штучними. Валентина, яка із чоловіком прибирає місця поховання своїх батьків, зізнається: пластикові букети – це радше звичка, якої намагаються позбутися.

Відео: Сьогодні

Киянка Валентина Довгалюк каже, що раніше купували дуже багато штучних квітів, а зараз майже не беруть. Однак кольорові цятки-квіти – на кожній третій прибраній могилі, цвинтар буквально вкритий штучними букетами.

Рясніє торішніми кошиками і вінками смітник на цвинтарі. Вигорілі на сонці квіти втратили презентабельний вигляд, їх замінять на недешеві нові, хоча й неекологічні, проте прослужать довше.

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На квітковому базарі нинішні ціни порівняно з торішніми підскочили у середньому на 50 гривень, за вінок правлять від сотні до тисячі гривень, гілочки квітів – дешевші.

Став ширшим асортимент і живих квітів, та й попит на них є – зізнаються продавчині. Ціни стартують від 40 грн за кущик.

Якщо часу на прибирання могил нема – таку послугу можна замовити. У Києві навіть існує клінінгова компанія, що на цьому спеціалізується.

"Разова, стандартна послуга: прибирання бур’яну, миття пам’ятника, обробка каменю, вивезення сміття – 800 грн, для постійних клієнтів може бути занижена сума", – розповідає Едуард Валідов, власник клінінгової компанії.

Дешевше, лише за 300-400 гривень, могилу можуть прибрати приватні особи. На сайті з купівлі-продажу свої послуги пропонують не менш десятка таких трудяг. Та говорити на камеру не погодився жоден з таких прибиральників – підробіток нелегальний.

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Сайт "Сьогодні" писав, що у селі Вільшаник на Львівщині скасували традицію поминальних застіль. Запропонував місцевий священик, а вся громада підтримала.

Нагадаємо, торік через карантин в Україні на поминки прийшли 13 тисяч людей, хоча 2019-го їх було, за різними оцінками, 5-7 мільйонів.

Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні