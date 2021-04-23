Суперечливі прогнози: Кабмін і Нацбанк по-різному змінили оцінки економіки України

Відомства зійшлися в очікуваннях інфляції та рівня безробіття, але прогноз ВВП змінили різноспрямовано

Після падіння на 4% в 2020 році ВВП України зросте на 4,1% в 2021-му. Це покращений прогноз, раніше очікувалося зростання на 3,2%. Прогноз на 2022 рік теж підвищився – з 3,5% до 3,7%. Локомотивом зростання стане відновлення споживчого попиту.

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Такий консенсус-прогноз оприлюднило Міністерство розвитку економіки. У той же час Нацбанк в інфляційному звіті, Навпаки, погіршив прогноз ВВП України на 2021 рік.

НБУ очікує зростання економіки України в 2021 році на 3,8% (було 4,2%).

У Мінекономіки також вважають, що рівень безробіття знизиться до 9,2%, але не вийде на допандемійний рівень. В НБУ прогнозують безробіття в 9,1%. Обидва відомства розраховують, що інфляція повернеться у до цільового рівня Нацбанку (5% +/- 1 п.п.) до 2022 року.

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Раніше стало відомо, що промисловість України вийшла в плюс вперше за рік карантину. Підвищення склало 2,4% в річному вираженні – в порівнянні з березнем 2020 року (показник скоригований на ефект календарних днів).

Крім того, МВФ поліпшив економічні прогнози для України. Підвищив свої оцінки і Всесвітній банк.

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