Промисловці просять Разумкова зняти з розгляду законопроєкт про викиди: "Він ставить під загрозу існування цілих галузей економіки"

Законопроєкт №4167 "Про запобігання, зниження та контроль промислового забруднення" ставить під загрозу існування цілих галузей економіки і негативно відобразиться на загальному рівні зайнятості та рівні життя громадян України. Важливо не допустити його ухвалення у нинішній редакції, а повернути на доопрацювання, залучивши до цього процесу промисловців.

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Про це йдеться у відкритому листі до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дмитра Шмигаля, який підписали представники ВП "Укрметалургпром", "Федерації металургів України", асоціації "Укрцемент", НПА "Укркокс", Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції "УкрФА" та Союзу хіміків України, пише "Znaj.ua" із посиланням на "РБК-Україна".

Промисловці нагадують: наразі українська економіка загалом та її промисловість зокрема перебувають у кризовому стані.

Зокрема, сукупним фінансовим результатом до оподаткування великих та середніх промислових підприємств України за 9 місяців минулого року є збиток у розмірі 44,9 млрд грн.

У таких важких умовах особливої ваги набувають спільні зусилля Верховної Ради, Кабінету міністрів та бізнес-середовища, які направлені на відновлення економічного зростання в Україні.

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"Однак законопроєкт №4167, розгляд якого планується у Верховній Раді на поточному пленарному тижні, не враховує сьогоднішнього стану української економіки та фінансових можливостей підприємств. Законопроєкт передбачає зобов’язання українських підприємств перейти на європейські норми викидів забруднюючих речовин та, відповідно, вкласти значні інвестиції у модернізацію, причому у вкрай короткі терміни", - наголошується у листі.

В умовах економічної кризи та за відсутності будь-яких інструментів підтримки зі сторони держави зобов’язання, які накладає законопроєкт, об’єктивно не можуть бути виконані. Саме тому, переконані промисловці, ухвалення цього законопроєкту потрібно уникнути.

"Прийняття законопроєкту №4167 у поточній реакції не лише ставить під ризик майбутню роботу цілих галузей української промисловості, але і безпосередньо негативно відобразиться на загальному рівні зайнятості та рівні життя громадян України. Тому ми звертаємося до вас, шановний Дмитре Олександровичу, з проханням не включати до тижневих порядків денних пленарних засідань Верховної Ради на найближчі пленарні тижні проєкту ЗУ № 4167, та сприяти доопрацюванню даного проєкту закону Комітетом Верховної Ради з

питань екологічної політики та природокористування перед винесенням до першого читання", - підкреслюють промисловці.

Разом з тим вони висловили готовність долучитися до доопрацювання законопроєкту.

"Представники наших асоціацій готові надати експертну допомогу у питанні доопрацювання проєкту закону № 4167, щоб підготувати збалансований та узгоджений проєкт, який сприятиме екологічній модернізації української промисловості без загроз для соціально-економічного розвитку країни", – резюмується у листі.

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Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України заявила, що проєкт ЗУ №4167 містить ряд негативних норм, які будуть мати критичні наслідки для підприємств і економіки країни в цілому, негативно вплинуть на рівень зайнятості та обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Своєю чергою народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту №4167, які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

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