Промисловці просять прем’єра допрацювати законопроєкт про викиди

У нинішньому вигляді він призведе до втрати 200 тисяч робочих місць

Нова редакція проєкту закону № 4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" вимагає настільки великих інвестицій, що, у разі його прийняття, переважна частина українських промислових підприємств опиниться під ризиком повної зупинки виробництва та закриття. Тому законопроєкт не може виноситися на розгляд у поточному вигляді і має бути доопрацьований. Про це йдеться у відкритому листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який підписали представники ОП "Укрметалургпром", "Федерації металургів України", асоціації "Укрцемент", НПА "Укркокс", Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції "УкрФА", Союзу хіміків України та АПСП "Скло України", повідомляє "Хвиля".

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Як сказано у листі, проєкт передбачає перехід українського промислового комплексу до жорстких нормативів викидів, які є точною копією європейських норм. Причому здійснити цей перехід промисловість має всього за 4 роки, що абсолютно нездійсненно: у українських підприємств, в умовах економічної кризи, немає можливості вкласти у модернізацію мільярди.

"Країни ЕС здійснювали поступовий перехід на нові екологічні норми протягом десятиліть. Так, Словенії для цього знадобилося 17 років, Польщі – 20 років, але ніяк не 4 роки. Тому для українських підприємств необхідно передбачити більш довгий період – мінімум 15 років", - вказується у листі.

Промисловці нагадують: наразі економіка України перебуває у критичному стані. Так, у 2020 році падіння ВВП становило 4%, а падіння промислового виробництва у той же період 4,5%. Загальна збитковість промислового комплексу України за три квартали 2020 року перевершила 45 млрд грн, а рівень безробіття виріс до 9,7%: сьогодні в країні майже 1,6 млн осіб шукають роботу.

"Українські та європейські підприємства знаходяться на різних технологічних рівнях розвитку. Одномоментне впровадження європейських норм викидів для українських підприємств призведе до їх вимушеної зупинки та загального катастрофічного падіння економіки, що безпосередньо відобразиться на скороченні валютних надходжень та різкому занепаду рівня соціальної підтримки громадян", – наголошують промисловці.

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Так, за їх прогнозом, у разі ухвалення проєкту № 4167 у поточній редакції, закриється більша частина промислових підприємств та всі коксохімічні підприємства. Це, у свою чергу, призведе до критичного зниження виробництва у металургійній, хімічній, цементній промисловості та суміжних галузях – енергетичній та транспортній.

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Скорочення валютних надходжень до України, за експертними оцінками, складе більше ніж 5 млрд дол., скорочення податкових надходжень до бюджету всіх рівнів – більше ніж 20 млрд грн на рік. Будуть скорочені понад 200 тис. робочих місць, а відповідно – відбудеться вимушена еміграція кваліфікованих працівників з України, а соціальна напруга у країні зросте.

"Загальний рівень інвестицій, необхідних українській промисловості для модернізації, складає 37 млрд євро. Проте влада ініціює збільшення фіскального тиску на бізнес шляхом кратного підвищення екологічних податків. Все це не залишає українській промисловості інших варіантів, як просто зупинити виробничу діяльність з практично повною втратою Україною власного промислового потенціалу", – підкреслюють промисловці.

Щоб уникнути подібного катастрофічного сценарію, необхідно, щоб Кабінет міністрів провів оцінку інвестицій, необхідних для екомодернізації, і напрацював рішення по джерелах фінансування таких інвестицій з урахуванням забезпечення стійкого розвитку українських галузей та економіки загалом, сказано у листі.

Водночас, необхідно доопрацювати проєкт закону №4167: передбачити можливість встановлення менш жорстких вимог по нормам викидів, перехідного періоду на нові екологічні норми на менше ніж 15 років замість чотирьох, і виключити із законопроєкту можливість зупинки виробництва: санкціями за понаднормові викиди мають стати адекватні стимулюючі штрафи, переконані промисловці.

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Раніше заступник директора з наукової роботи Українського Державного науково-дослідного вуглехімічного інституту (УХІН) Олександр Борисенко заявив, що Україні потрібен зважений підхід при підготовці законопроєкту 4167, а не сліпе копіювання діючих на заході норм, адже кожна країна ЄС має свої національні відхилення від європейських норм.

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