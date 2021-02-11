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Прогнози для ринку нафти погіршилися – ціна Brent покотилася вниз

11 лютого, 13:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мутації коронавірусу вдарять по попиту на чорне золото, вважають у МЕА

Прогноз світового попиту на нафту в 2021 році погіршився на 100 тис. барелів на добу, до 5,4 млн б/д. На цьому тлі ціна нафти Brent опустилася нижче рівня в 61 долар за барель, що був рекордним за 13 місяців.

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Про це свідчать оновлені оцінки Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними Investing, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:35 за київським часом склала 60,88 долара за барель – на 0,59 долара (0,96%) менше, ніж на закриття попередньої сесії.

Аналітики МЕА вважають, що попит на нафту знизиться за підсумками січня-березня 2021 року на 1 млн б/д у порівнянні з кінцем 2020 року. Погіршення прогнозу пояснюють наслідками появи нових штамів коронавірусу.

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А ось у другій половині 2021-го попит на нафту буде рости на тлі "сприятливих економічних перспектив".

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В цілому відновиться близько 60% попиту, втраченого в результаті пандемії коронавірусу в 2020 році, підрахували в МЕА.

Нагадаємо, через зростання цін на нафту в Україні дорожчає бензин. Вартість автогазу на заправках теж підвищилася:

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нафта прогноз ціна на нафту Brent МЕА

Джерело: Сьогодні

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