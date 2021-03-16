Проєкт закону про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі передано на розгляд парламенту

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг під керівництвом Андрія Геруса передав проєкт закону про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі на розгляд у сесійній залі. Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту, повідомляє "Гордон".

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11 березня на сайті Верховної Ради опублікували проєкт постанови про ухвалення законопроєкту про заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в першому читанні.

Законопроєкт зареєстрував у Верховній Раді у грудні 2020 року народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. 27 січня 2021 року він успішно пройшов комітет із питань енергетики, а 3 березня – комітет із питань бюджету.

Проєкт закону передбачає повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, обмежити доступ до міждержавних перетинів ліній електропередачі з Росією і Білоруссю, які не є членами Енергетичної спільноти ЄС.

1 лютого на сайті НЕК "Укренерго" з'явилася інформація, що Україна відновила імпорт електроенергії з Росії обсягом 200 МВт·год. За даними "Інтерфакс-Україна", дві українські компанії отримали доступ до імпорту.

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З 3 січня 2021 року Україна відновила закупівлю електроенергії в Білорусі з АЕС в місті Островець. 2019 року народний депутат від "Європейської солідарності", член міжфракційного депутатського об'єднання "Енергетична незалежність і безпеку України" Михайло Бондар заявляв, що за імпортом електроенергії з Білорусі може ховатися непряме постачання з Росії.

Перед цим Україна імпортувала електроенергію з РФ з осені 2019 року – після чотирирічної перерви. Це стало можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня 2019 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, імпортували понад 1 млрд кВт·год, прямі збитки енергосистеми від таких постачань оцінюють у 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

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