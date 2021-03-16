Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Проєкт щодо списання вагонів містить корупційні ризики і загрожує зупинкою президентського проекту "Велике будівництво", – експерт

16 березня, 15:22

Ірина Ненько Ірина Ненько

Нова редакція наказу може призвести до дефіциту рухомого складу, особливо спеціалізованого

Третя версія наказу про списання вагонів за віком, яку підготувало Міністерство інфраструктури, містить норми, які створюють корупційні ризики, а також загрожують зупинкою президентського проєкту "Велике будівництво". Про це заявив генеральний директор гірничодобувної компанії "Юнігран" Сергій Диняк, повідомляє "Znaj.ua".

Реклама

За його словами, у новій редакції проєкту міститься норма, яка дозволяє продовжити експлуатаційний термін служби вагону. Але таке продовження можливе тільки після проведення капітального ремонту з видачею сертифікату. Причому цей сертифікат дійсний лише три роки, і потім необхідно знову робити ремонт.

"Проте зараз продовження терміну служби вагонів теж іде через проведення капремонтів, після чого видається спеціальне заключення інституту. Спеціалісти інституту виїжджають, оглядають ці вагони, і надають висновок, наскільки вагон придатний. А зараз вони всім заборонили це робити (брати заключення інституту – ред.) і хочуть загнати в якусь свою корупційну схему. Причому, що вона собою буде представляти, я розумію слабо", – пояснює експерт.

Він також звертає увагу, що нова редакція наказу може призвести до дефіциту рухомого складу, особливо – спеціалізованого, і поставити під загрозу виконання президентського проєкту "Велике будівництво".

"Норми розповсюджуються на спецвагони для перевезення інертних матеріалів. Це такий спецвагон-думкар, які перевозять щебінь і максимально задіяні на програмі "Велике будівництво". Якщо їх списати, виросте вартість перевезень, а в деяких місцях програма зупиниться. Тому що, наприклад, в Луганській та Харківській областях щебеню немає, його можна завезти тільки залізничним транспортом. А будівництва там дуже багато", - нагадує Диняк.

В тренді
Долар і євро помітно подешевшали: офіційний курс валют
Реклама

Нагадаємо, минулого року Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів. Натомість у відомстві у березні цього року запропонували вже третю, "доопрацьовану" редакцію проєкту. Насправді ж вона фактично не відрізняється від попередньої версії і не влаштовує ні вагонобудівників, ні вантажовідправників, ні власників парків вагонів.

Європейська бізнес-асоціація заявила, що нова версія наказу має бути допрацьована, оскільки в оновленій редакції документа, як і раніше, пропонується значно обмежити термін експлуатації спеціалізованих вантажних вагонів, що викличе їх гострий дефіцит на ринку перевезень.

У свою чергу народний депутат Сергій Магера заявив, що влада не почула бізнес в питанні обмеження термінів експлуатації залізничних вагонів, тому новий проєкт наказу МІУ все ще потребує серйозного доопрацювання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

залізниця термін вагони Мінінфраструктури вантажоперевезення норми ГРС
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)Економіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашної
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашноїЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти