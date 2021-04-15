Продукти продовжують дорожчати. Чи стане Великдень золотим?

Всі складові традиційного "кошики" дорожчають вже не перший місяць, однак намітилася втішна тенденція

З наближенням Великодня стають дедалі дорожчими продукти з "великоднього кошика" – борошно, яйця, сир, м'ясо та інші продукти, які прийнято святити в Світле Воскресіння. Сайт "Сьогодні" розбирався, що відбувається з цінами і чистане Великдень золотим?

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Нинішнє передвеликаднє подорожчання продуктів виявилося особливо відчутним порівняно з попередніми роками.

Так, борошно з початку року вже подорожчало приблизно на 10%. Причому особливо активно ціни почали зростати з лютого. Так, кілограм борошна "Хуторок" у січні коштував у середньому 18,13 грн, а зараз – 19,45 грн. Причому 50 копійок додалися тільки за останні два тижні.

Цукор теж постійно дорожчає з минулого вересня, але особливо активно – у квітні. На початку року він продавався в середньому по 20,76 грн за кілограм, на початку квітня – по 23,42 грн. А за два тижні квітня ціни зросли ще майже на півтори гривні – до 24,82 грн/кг.

Яйця за останні два місяці подорожчали майже вдвічі. І хоча в останні тижні їхня вартість перестала зростати, а на деякі марки навіть знизилася на кілька гривень, ближче до Великодня можливий новий виток цін у роздробі.

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Ціни на молоко і вершкове масло, які теж входять до складу пасок, останнім часом падають. З 1 березня оптові ціни знизилися в середньому з 28,5 до 20,5 грн за пачку молока. Хоча в роздробі 900-грамовий пакет "Яготинського" коштує набагато більше – від 28,1 до 30,2 грн.

Вершкове масло продовжувало дорожчати і в квітні. З початку місяця середні ціни піднялися з 42,6 до 45,7 грн за 200-грамову пачку. Але в останній тиждень намітилася стабілізація і зниження на кілька десятків копійок, а оптові ціни впали більш, аніж на 10%.

В принципі, навесні ціни на молочну продукцію традиційно падають. Тож нового серйозного подорожчання, швидше за все, не побачимо. Однак за кілька днів до Великодня можливий тимчасовий стрибок цін, коли люди будуть купувати продукти для пасок.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Мінекономіки заспокоїли українців: цукор дешевшає, а ціну курятини і яєць заморозять до Великодня.

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А от аналітики асоціації "М'ясної галузі" попередили українців про зліт цін на м'ясо до Великодня та травневих.

Відео: Сьогодні

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