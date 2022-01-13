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Продуктова субсидія: у скільки обійдуться Україні талони на їжу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 січня, 16:03
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Нескладні підрахунки дозволили зрозуміти, скільки держава витратить на фінансування програми
Експерти сумніваються, що держава зможе профінансувати цю програму
Експерти сумніваються, що держава зможе профінансувати цю програму / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Талони влада в Україні планує видавати на так звані соціальні продукти. До їхнього переліку входять харчі, що вважаються соціально значущими.

"Сьогодні" підрахував, скільки загалом вартує кошик з продуктами, які згодом можна буде придбати за талони.

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Що, власне, означають ці соціальні продукти, ми можемо дізнатися із законопроєкту від 29.11.2021 № 6374 "Про внесення змін до Закону України "Про ціни та ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на продукти харчування, що мають істотну соціальну значущість".

Посилаючись на середні ціни однієї з популярних мереж супермаркетів в Україні, ми підрахували загальну вартість продуктового талону.

Тож, соціально значущі харчі коштують, та до їх переліку входять:

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  • крупа гречана (вартість одного кілограму крупи із середньою ціновою політикою — 53,99 грн);
  • цукор (за один кг — 25,39 грн);
  • борошно пшеничне вищого сорту (за один кг — 19,39 грн);
  • макаронні вироби (за 1 кг — 66,99 грн);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (29,49 грн за 950 гр);
  • хліб житньо-пшеничний (Бородинський 500 гр — 28,25 грн);
  • батон з пшеничного борошна (15,49 грн за 500 гр);
  • яйця курячі (45,99 грн за 10 шт);
  • мʼясо птиці (куряче філе, наприклад, 139 грн за кілограм);
  • вода мінеральна негазована (14,59 грн за 1 л);
  • масло вершкове 73% (за 200 гр — 61,80 грн);
  • олія соняшникова (58,99 грн за літр).

Відповідно до вищеперерахованого можемо зробити висновок, що за кошик із соціально значущими продуктами українцеві доводиться віддавати приблизно 559,36 грн. Можемо припустити, що і талони на продукти для одного українця будуть на цю ж суму. Невідомо тільки, скільки таких талонів потрібно на місяць.

Скільки це обійдеться державі

Щоб підрахувати, скільки держава приблизно витратила б у 2021 році на цю програму (якби талони існували на практиці) за орієнтир візьмемо житлово-комунальну субсидію, що надають малозабезпеченим верствам населення, які вже пройшли державну верифікацію.

Нагадаємо, за словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, у 2021 році її призначили понад 2,5 млн домогосподарств (з 14,8 млн домогосподарств усього). Два мільйони отримали її автоматично.

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Тож за нескладними підрахунками можна визначити, що у 2021 році держава витратила б 16,7 млрд грн ( (2,5 млн домогосподарств * 559,36 грн) * 12 місяців) продуктових субсидій на українців. Це у випадку, якщо видавали би, приміром, один талон на місяць одному домогосподарству. Але, як ви розумієте, вищеперерахованих продуктів з такою кількістю на місяць цілій сімʼї точно не вистачить. Суму потрібно збільшувати у кілька разів.

Чи вистачить державі коштів

Експерти сумніваються, що держава матиме достатньо грошей на фінансування "продуктових карт".

Як розповів "Обозревателю" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, багатьом українцям такі картки допомогли б, однак він сумнівається, що держава матиме достатньо грошей на фінансування "продуктових карток", адже в країні дефіцит бюджету.

"Якщо ми вводимо своєрідну "продуктову субсидію", вона повинна мати бюджет. Звідки ви за дефіциту бюджету 188 млрд грн збираєтеся виділити як мінімум 50 млрд на продукти?" – цікавиться експерт.

А колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що навіть за такого підходу "продуктові картки" отримають не всі. Отже, "продуктові картки" можуть залишитися лише на папері. Можливо, грошей вистачить тільки на символічні виплати малозабезпеченим.

Раніше ми розповідали, які продукти складають 70% від виручки у супермаркетах, та на чому насправді наживаються мережі.

Також ми писали, що промислова інфляція досягла рекорду, та розбиралися, що тепер буде з цінами для українців.

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